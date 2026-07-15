روبيو: أمريكا ترغب في أن تكون الشريك المفضل لكولومبيا

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع نائب الرئيس الكولومبي المنتخب خوسيه مانويل ريستريبو، اليوم الأربعاء؛ لمناقشة مستقبل العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وكولومبيا في أعقاب الانتخابات الأخيرة.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، هنأ “روبيو” الإدارة القادمة في كولومبيا، وأكد أن “إدارة ترامب تتطلع إلى العمل عن كثب مع حكومة الرئيس المنتخب أبيلاردو دي لا إسبرييلا؛ لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا، وتعزيز التعاون الأمني الثنائي والإقليمي”.

وشدد الوزير “روبيو” على أن إدارة ترامب ترغب في أن تكون الشريك المفضل لكولومبيا، من خلال تقديم خيارات شفافة وذات معايير عالية في القطاعات الحيوية للأمن الاقتصادي الأمريكي والإقليمي.