برلماني: تطوير البنية الرقمية وجذب الاستثمارات يعززان مكانة مصر في الاقتصاد الرقمي

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، أن التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجموعة البنك الدولي يعكس الثقة الدولية في الخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة لتطوير قطاع الاتصالات والتحول الرقمي.

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحديث البنية الرقمية يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وتحسين بيئة الاستثمار، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

نقل الخبرات الدولية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن نقل الخبرات الدولية في مجالات حوكمة البيانات والتنظيم الرقمي يسهم في بناء منظومة رقمية أكثر تطورًا، تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات العالمية المتسارعة.

وأوضح أن تطوير البنية التحتية الرقمية والتوسع في خدمات الإنترنت فائق السرعة، خاصة داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يؤكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الرقمية وضمان وصول الخدمات الحديثة إلى جميع المواطنين.

وأكد أن جذب الاستثمارات في مراكز البيانات والتكنولوجيا الحديثة من شأنه توفير فرص عمل جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي.