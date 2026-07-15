وكالة مهر الإيرانية: انفجار جديد في الأهواز جنوب غرب إيران

أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بوقوع انفجار جديد في مدينة الأهواز، مركز محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وسط حالة من الاستنفار الأمني، في وقت لم تصدر فيه السلطات الإيرانية حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح أسباب الحادث أو حجم الخسائر الناجمة عنه.

وذكرت الوكالة أن دوي انفجار سُمع في عدد من أحياء المدينة، دون أن تقدم تفاصيل إضافية بشأن موقعه الدقيق أو طبيعة المنشأة التي وقع فيها.

كما لم ترد معلومات رسمية تؤكد ما إذا كان الانفجار ناتجًا عن حادث عرضي أو مرتبطًا بتطورات أمنية.

وتداول مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورًا قالوا إنها توثق لحظة وقوع الانفجار وتصاعد أعمدة من الدخان في سماء المدينة.

ويأتي الحادث في ظل توتر أمني تشهده إيران، مع تزايد التقارير عن وقوع انفجارات وحرائق في عدد من المناطق خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع السلطات إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية في المواقع الحيوية والمنشآت الصناعية.