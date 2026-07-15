دوي 3 انفجارات جنوب شرقي إيران.. وسقوط قذيفة في بندر عباس

أفادت وسائل إعلام محلية ومصادر متداولة بسماع دوي ثلاثة انفجارات في مناطق جنوب شرقي إيران، بالتزامن مع ورود تقارير أولية عن سقوط قذيفة في مدينة بندر عباس، دون صدور تأكيد رسمي من السلطات الإيرانية بشأن طبيعة الحادثين أو أسبابهما.

وذكرت التقارير أن الانفجارات سُمعت في مناطق متفرقة جنوب شرقي البلاد، فيما أشارت معلومات أولية إلى سقوط مقذوف في بندر عباس، أحد أهم الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج، دون توفر معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

ولم تعلن الجهات الأمنية أو العسكرية الإيرانية تفاصيل بشأن مصدر الانفجارات أو المقذوف، كما لم تؤكد رسميًا ما إذا كان الحادث مرتبطًا بعمل عسكري أو حادث عرضي، في وقت تواصل فيه السلطات تقييم الموقف وجمع المعلومات.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، مع تسجيل حوادث أمنية متفرقة خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي دفع السلطات الإيرانية إلى رفع مستوى الجاهزية في عدد من المحافظات والمنشآت الحيوية.