خبير دولي يعلق على أزمة زيزو مع الزمالك

أكد محمود أبوالغيط، المحامي الدولي وخبير اللوائح، أن الاستئناف على قرار لجنة شؤون اللاعبين يعد الخطوة الأولى والطبيعية التي سيلجأ إليها طرفا أزمة الزمالك وأحمد سيد "زيزو".

وقال أبوالغيط، عبر برنامج "مودرن سبورتس" المذاع على قناة Modern Mti: "الاستئناف على قرار لجنة شؤون اللاعبين من أولى الأمور التي سيتم اللجوء إليها من الطرفين، وده المسار الطبيعي".

وأضاف: "إذا لم يعجب أحد الطرفين القرار، سيكون الأمر صعبًا، لأن النزاع محلي بين النادي واللاعب، ولو الزمالك لجأ إلى المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، قد يتم الدفع بعدم الاختصاص، لكن هناك بعض الاستثناءات".

وتابع: "إذا أثبت زيزو أن لجنة شؤون اللاعبين غير مستقلة، أو أنها أخلّت بحقه في الدفاع، أو لم تنظر في بعض المستندات، فذلك قد يساعده في اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية".

وأشار إلى أنه يتعجب من القرار، قائلًا: "دي أول مرة أشوف قرار بالشكل ده، وأنا مش متعود أعلق على مثل هذه القرارات، لكنه منح الزمالك فرصة حتى الانتهاء من مرحلة الاستئناف".

مطالب زيزو

واختتم محمود أبوالغيط تصريحاته قائلًا: "لم أطلع على ملف القضية بالكامل، لكن مطالبات زيزو لها أساس، رغم أن المبلغ المالي المطلوب مبالغ فيه، وعقود اللاعبين المصريين في الدوري الممتاز غالبًا لا تتضمن أي بنود خاصة بالإعلانات، كما أن الاستئناف قد يستغرق نحو 10 أيام، لكنه يبدأ بعد الحصول على حيثيات الحكم".