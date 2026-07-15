بيان من مكتب المستشار القانون لنادي الزمالك بشأن قضية زيزو .. مستند

أعلن مكتب الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، صدور قرار من لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم بحفظ الشكوى المقدمة من أحمد مصطفى "زيزو" ضد النادي، بعد التأكد من استيفاء الزمالك لجميع التزاماته التعاقدية تجاه اللاعب.

وأوضح المكتب، في بيان رسمي، أن القرار جاء بعد تقديم المستندات والأدلة التي أثبتت حصول اللاعب على كامل مستحقاته المالية، وفقًا لأحكام التعاقد واللوائح المنظمة، بما أكد سلامة الموقف القانوني لنادي الزمالك.

وتوجه الدكتور كمال شعيب وأعضاء مكتبه بالشكر إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مشيدين بثقة المجلس ودعمه المستمر للفريق القانوني خلال متابعة القضية.

كما أثنى البيان على جهود أعضاء المكتب والقطاع القانوني بالنادي، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الأطراف أسهم في إدارة الملف حتى صدور القرار لصالح الزمالك.

واختتم المكتب بيانه بالتأكيد على مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق نادي الزمالك والدفاع عنها، في إطار الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة.