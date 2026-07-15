محامي زيزو يرد على الزمالك: أنتم خسرتم.. وسنلتقي في الاستئناف ثم أمام الفيفا

ردّ أشرف عبد العزيز، محامي أحمد سيد "زيزو"، على ما تردد بشأن اعتبار نادي الزمالك نفسه منتصرًا في أزمة اللاعب، مؤكدًا أن النادي لم يحقق طلباته الواردة في الشكوى التي تقدم بها.

وأوضح عبد العزيز أن الزمالك كان قد طالب بإلزام زيزو بسداد 25 مليون جنيه، والاطلاع على جواز سفره للتحقق من تأشيرة الولايات المتحدة والمستندات المقدمة للسفارة، إلى جانب توقيع عقوبة الإيقاف لمدة 6 أشهر، وفرض غرامة مالية على اللاعب تتناسب مع قيمة عقده، فضلًا عن توقيع عقوبة مالية على النادي الأهلي، مع احتفاظ الزمالك بحقه في المطالبة بالتعويض.

وأضاف محامي زيزو أن هذه الطلبات لم يتم الاستجابة لها، معتبرًا أن الزمالك "خسر القضية وعليه الاعتراف بذلك"، مشيرًا إلى أن النزاع لم ينتهِ بعد، وأنه سيتم استكمال الإجراءات خلال مرحلة الاستئناف أمام الاتحاد المصري لكرة القدم، ثم أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إذا لزم الأمر.

واختتم عبد العزيز تصريحاته بالإشارة إلى أنه تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للحصول على حيثيات القرار، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.