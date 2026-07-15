بعد أزمة الـ1500 دولار.. جامعة القاهرة تنهى أزمة مشاركة نادر نور الدين في مؤتمر الفاو

استجاب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، لشكوى الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بالجامعة، بشأن عدم قدرته على تحمل نفقات السفر للمشاركة في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) المقرر عقده في الدنمارك خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن الدكتور نادر نور الدين، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، تلقيه اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجامعة، أكد خلاله حل الأزمة وعدم حرمانه من المشاركة في المؤتمر، قائلًا: "اتصل بي سعادة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد سامي وأبلغني أن المشكلة سيتم حلها، ولن يُحرم باحث مرموق من عرض أبحاثه في المحافل الدولية ورفع اسم مصر علميًا، وأن مشاركتي في مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة محسومة، وأن سعادته يتولاها بنفسه."

وجاءت هذه الاستجابة بعد ساعات من منشور نشره أستاذ جامعة القاهرة، أعرب فيه عن استيائه من عدم تمكنه من توفير نحو 1500 دولار لتغطية نفقات السفر والإقامة، رغم تلقيه دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر علمي عالمي وقبول بحثه بالمؤتمر، مشيرًا إلى أن قرارًا بإيقاف مساهمة الجامعات في نفقات سفر أعضاء هيئة التدريس للمؤتمرات الدولية حال دون حصوله على الدعم اللازم.

كما دعا نور الدين إلى إنشاء صندوق تمويل داخل الجامعات يعتمد على مساهمات الرعاة من البنوك وشركات الطيران ورجال الأعمال، لدعم مشاركة الباحثين المصريين في المؤتمرات العلمية الدولية.

واختتم الدكتور نادر نور الدين منشوره بتوجيه الشكر لرئيس جامعة القاهرة، قائلًا: "شكرًا سعادة الدكتور المحترم رئيس جامعة القاهرة."