القومي للمرأة يهنئ هبة نصار ونادية زخاري باختيارهما لعضوية مجلس أمناء جامعة القاهرة الأهلية

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، ونائبته بخالص التهنئة والتقدير إلى الدكتورة هبة نصار (نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق)، والدكتورة نادية زخاري (وزيرة البحث العلمي الأسبق)، بمناسبة صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضمّهما لتشكيل مجلس أمناء جامعة القاهرة الأهلية.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا القرار، مؤكدة على أن اختيار هاتين القامتين العلميتين والنسائيتين البارزتين في تشكيل مجلس أمناء جامعة القاهرة الأهلية، يُعد تتويجاً لعطائهما الأكاديمي الممتد، وتأكيداً جديداً على ثقة الدولة المصرية في كفاءة المرأة وقدرتها على صياغة مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، كما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية دور المرأة كشريك رئيسي في صنع القرار التنموي والأكاديمي، معربة عن خالص تمنياتها لهما بدوام التوفيق والسداد في أداء مهامهما.