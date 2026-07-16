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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: دعم الإنتاج الزراعي والحيواني الطريق لتعزيز الاكتفاء الذاتي

دعم الإنتاج الزراعي
دعم الإنتاج الزراعي
حسن رضوان

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن الجولة التفقدية التي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني تعكس المتابعة الميدانية المستمرة لملف الأمن الغذائي، الذي أصبح أحد أهم أولويات الدولة خلال السنوات الأخيرة.

وقال سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفذ رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، وزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم استقرار الأسواق، وتوفير احتياجات المواطنين من الغذاء بأسعار مناسبة.

 الأمن الغذائي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة

 

وأضاف أن التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية لم يعد يقتصر على زيادة الإنتاج فقط، بل أصبح جزءًا من استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الزراعي، إلى جانب دعم الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها في الأسواق الخارجية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اهتمام الحكومة بتطوير الريف المصري ورفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني وتحديث أساليب التربية والتحسين الوراثي يعكس توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة إنتاج حديثة قادرة على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد والأمن الغذائي.

وأوضح سمير أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار الزراعي والحيواني يمثل خطوة مهمة لزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص أصبحت أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.

واكد النائب محمد سمير على أن استمرار الجولات الميدانية لرئيس مجلس الوزراء في مواقع الإنتاج يبعث برسالة واضحة بأن الدولة تتابع تنفيذ المشروعات على أرض الواقع، وتعمل على إزالة أي معوقات أمام المستثمرين، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء

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