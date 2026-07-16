مارتينيز: حلمت بهدفى في إنجلترا منذ أول حذاء اشتراه لي والدي

عاش مهاجم منتخب الأرجنتين لاوتارو مارتينيز واحدة من أجمل ليالي مسيرته الكروية، بعدما سجل هدف الفوز القاتل في شباك منتخب إنجلترا، ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2026، عقب الانتصار بنتيجة هدفين مقابل هدف في مواجهة اتسمت بالإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.

وأعرب مارتينيز عن سعادته الكبيرة عقب نهاية المباراة، مؤكداً أن المشاعر التي يعيشها لا يمكن وصفها بالكلمات، خاصة أن تسجيل هدف التأهل إلى نهائي كأس العالم كان حلماً يرافقه منذ سنوات طويلة. وأوضح أن تلك اللحظة أعادته إلى أيام طفولته، عندما اشترى له والده أول حذاء رياضي، ومنذ ذلك الوقت كان يحلم بأن يهدي بلاده هدفاً تاريخياً في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم.

وأضاف مهاجم المنتخب الأرجنتيني أن تحقيق هذا الحلم جاء بعد سنوات طويلة من العمل والتضحيات، مشيراً إلى أن الوصول إلى النهائي لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مجهود كبير بذله جميع أفراد المنتخب منذ بداية البطولة، سواء اللاعبون أو الجهاز الفني، مؤكداً أن الجميع كان يؤمن بإمكانية بلوغ المباراة النهائية.

كما حرص مارتينيز على الإشادة بزميله إنزو فرنانديز، صاحب الهدف الأول، مؤكداً أن الهدف الذي سجله كان في غاية الروعة وأسهم في إعادة الفريق إلى أجواء المباراة، ومنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الضغط حتى خطف هدف الفوز في الدقائق الحاسمة.

واختتم لاوتارو مارتينيز تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب الأرجنتيني يمتلك مجموعة استثنائية من اللاعبين، يعرفون جيداً كيف يتعاملون مع المباريات الكبرى والضغوط الصعبة، مشيراً إلى أن روح الفريق كانت العامل الأهم في تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد أن الجميع داخل المعسكر يركز الآن على المباراة النهائية، من أجل استكمال المشوار بأفضل صورة ممكنة، وإهداء الجماهير الأرجنتينية لقباً عالمياً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الكرة الأرجنتينية، مشدداً على أن الحلم لم يكتمل بعد، وأن الهدف الأكبر هو العودة بالكأس وإسعاد الملايين من عشاق منتخب التانغو في مختلف أنحاء العالم