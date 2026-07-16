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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سكالوني: نهدي التأهل للشعب الأرجنتيني وسنقاتل حتى النهاية من أجل اللقب

منتخب الارجنتين
منتخب الارجنتين
رباب الهواري

أبدى ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، سعادته الكبيرة وفخره بما قدمه لاعبوه عقب الفوز على منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف، والتأهل إلى نهائي كأس العالم 2026، مؤكداً أن الفريق أثبت شخصيته القوية وقدرته على تجاوز أصعب المواقف في المباريات الحاسمة.

وتمكن المنتخب الأرجنتيني من حجز بطاقة العبور إلى المباراة النهائية بعد انتصار مثير على المنتخب الإنجليزي في المواجهة التي جمعتهما مساء الأربعاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي، ليواصل حامل اللقب مشواره الناجح ويقترب خطوة جديدة من الاحتفاظ بالكأس العالمية.

وقال سكالوني في تصريحاته عقب اللقاء إن الكلمات لا تكفي للتعبير عن حجم السعادة التي يشعر بها الجميع داخل المنتخب، مؤكداً أن هذا الإنجاز هدية إلى الشعب الأرجنتيني الذي لم يتوقف عن دعم الفريق طوال مشواره في البطولة، مشيراً إلى أن اللاعبين يستحقون كل الإشادة بعد الأداء البطولي الذي قدموه.

وأوضح أن المجموعة الحالية تتميز بروح جماعية استثنائية، وأن العلاقة بين اللاعبين والجهاز الفني تقوم على الثقة والاحترام والعمل المشترك، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء الفريق داخل الملعب، مؤكداً أن التواضع والالتزام كانا من أهم أسباب الوصول إلى المباراة النهائية.

وأضاف المدير الفني أن المنتخب لم يفقد إيمانه بنفسه رغم التأخر في النتيجة، بل واصل القتال حتى تمكن من قلب المباراة وتحقيق الفوز، وهو ما يعكس شخصية الأرجنتين وقدرة لاعبيها على التعامل مع الضغوط في أصعب اللحظات.

وأكد سكالوني أن ارتداء قميص منتخب الأرجنتين يمثل مسؤولية كبيرة وشرفاً عظيماً، ولذلك فإن جميع اللاعبين يقاتلون بكل طاقتهم من أجل إسعاد الجماهير والدفاع عن ألوان بلادهم حتى اللحظة الأخيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المباراة النهائية ستكون في غاية الصعوبة، لكنه يثق في قدرة لاعبيه على تقديم أفضل ما لديهم، مشدداً على أن المنتخب سيدخل المواجهة المقبلة بعزيمة كبيرة ورغبة حقيقية في حصد اللقب وإضافة إنجاز جديد إلى تاريخ الكرة الأرجنتينية.

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