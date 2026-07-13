قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وقفها احتياطيًا عن ممارسة المهنة.. محامية سوهاج تكشف كواليس منعها من دخول جلسة بالمحكمة وتتقدم بشكوى لـ "القومي للمرأة"
تعيين العقيد أح أحمد عتمان متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة
أمام الأهرامات.. شاكيرا تختتم رحلتها في مصر
قدمت أداء مشرفا..سفير فرنسا: شاهدت مباراة مصر على أحد المقاهي
كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم الأفريقية.. البطولة الجديدة التي تعيد تشكيل خريطة المنافسات في القارة
الزمالك ينتظر 600 ألف دولار مكافأة أفريقيا خلال أيام
سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن
مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة
مدرب سويسرا: لعبنا ضد الأرجنتين والحكم وتقنية الفيديو.. ولم نستحق الخروج
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح
بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
لوفيجارو الفرنسية تبرز اكتشاف مقبرة عمرها 3000 عام في الأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إطلاق خطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بكوم أمبو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

انطلقت اليوم فعاليات خطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمركز ومدينة كوم أمبو، بمحافظة أسوان، بقيادة اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية، بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية والشركاء المعنيين بهدف حماية النشء والشباب، وترسيخ ثقافة الوقاية داخل القرى .

تنسيق متكامل لتنفيذ خطة التوعية
تم تنفيذ الخطة داخل الوحدات المحلية القروية بالكفور، والمنشية، والعتمور، وحجازة، والعباسية، وسلوا، والكاجوج، وإقليت، وفارس، من خلال تنسيق متكامل بين الأجهزة التنفيذية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ومديريات الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأوقاف، والتضامن الإجتماعى، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدنى، بما يحقق تكامل الأدوار وتوحيد الجهود فى مواجهة ظاهرة الإدمان.

برنامج ميدانى يمتد لثلاثة أيام


تتضمن الخطة برنامجاً ميدانياً متكاملاً يستمر على مدار ثلاثة أيام بكل وحدة محلية قروية، حيث يشهد اليوم الأول عقد الاجتماعات التنسيقية ووضع آليات التنفيذ، بينما يخصص اليوم الثانى لتنفيذ الندوات وورش العمل والأنشطة التفاعلية التى تستهدف الشباب والأطفال، فيما يشهد اليوم الثالث تنظيم حملات ميدانية للتوعية وطرق الأبواب، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من المواطنين داخل القرى.

رسائل مباشرة لتعزيز الوقاية
وتهدف الحملة إلى نشر الوعى بمخاطر الإدمان والتعاطى، والتعريف بآليات الوقاية وسبل العلاج، والتأكيد على أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية فى حماية الشباب، بما يسهم فى بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على مواجهة التحديات السلوكية والصحية.

التأكيد على إستمرار جهود التوعية
وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أهمية استمرار تنفيذ البرامج التوعوية داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة، مع تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، بما يعزز نشر الثقافة الوقائية، ويدعم جهود الدولة فى حماية الشباب، وبناء أجيال واعية قادرة على الإسهام فى مسيرة التنمية.

تواصل محافظة أسوان تنفيذ خطتها لنشر الوعى بمخاطر الإدمان والتعاطى داخل الوحدات المحلية القروية، بمشاركة مختلف الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع، فى إطار رؤية تستهدف حماية الشباب، وتعزيز الوقاية، وبناء مجتمع أكثر وعياً وخالى من الإدمان.

أسوان محافظة أسوان أخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

عموتة

عموتة يفتح الباب أمام رحيل لاعب الأهلي الأجنبي

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دعاء الفجر لقضاء الحاجة

دعاء الفجر لقضاء الحاجة.. أفضل الأدعية المستجابة بعد صلاة الفجر لتحقيق الأمنيات وتيسير الأمور

ترشيحاتنا

تضامن الشرقية

لليوم الثالث على التوالي.. تضامن الشرقية يواصل تدريب الرائدات الاجتماعيات لدعم مستفيدي "تكافل وكرامة"

طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش

طريقة عمل فرايد تشيكن بيتزا وبوب كورن الدجاج المقرمش

دينا داش فى اجواء رومانسية رفقة زوجها

دينا داش في أجواء رومانسية رفقة زوجها أمام البحر

بالصور

عدم النوم عند الأطفال.. هذا الطعام فعال للتخلص من الأرق

عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق

سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن

فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة

فوائد المورينجا الصحية..إليك الأمراض التى قد تشفيك منها

فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها
فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها
فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها

لليوم الثالث على التوالي.. تضامن الشرقية يواصل تدريب الرائدات الاجتماعيات لدعم مستفيدي "تكافل وكرامة"

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد