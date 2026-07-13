إطلاق خطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بكوم أمبو

انطلقت اليوم فعاليات خطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمركز ومدينة كوم أمبو، بمحافظة أسوان، بقيادة اللواء سمير البلاصى رئيس الوحدة المحلية، بالتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية والشركاء المعنيين بهدف حماية النشء والشباب، وترسيخ ثقافة الوقاية داخل القرى .

تنسيق متكامل لتنفيذ خطة التوعية

تم تنفيذ الخطة داخل الوحدات المحلية القروية بالكفور، والمنشية، والعتمور، وحجازة، والعباسية، وسلوا، والكاجوج، وإقليت، وفارس، من خلال تنسيق متكامل بين الأجهزة التنفيذية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ومديريات الصحة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأوقاف، والتضامن الإجتماعى، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدنى، بما يحقق تكامل الأدوار وتوحيد الجهود فى مواجهة ظاهرة الإدمان.

برنامج ميدانى يمتد لثلاثة أيام



تتضمن الخطة برنامجاً ميدانياً متكاملاً يستمر على مدار ثلاثة أيام بكل وحدة محلية قروية، حيث يشهد اليوم الأول عقد الاجتماعات التنسيقية ووضع آليات التنفيذ، بينما يخصص اليوم الثانى لتنفيذ الندوات وورش العمل والأنشطة التفاعلية التى تستهدف الشباب والأطفال، فيما يشهد اليوم الثالث تنظيم حملات ميدانية للتوعية وطرق الأبواب، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة من المواطنين داخل القرى.

رسائل مباشرة لتعزيز الوقاية

وتهدف الحملة إلى نشر الوعى بمخاطر الإدمان والتعاطى، والتعريف بآليات الوقاية وسبل العلاج، والتأكيد على أهمية دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية فى حماية الشباب، بما يسهم فى بناء مجتمع أكثر وعياً وقدرة على مواجهة التحديات السلوكية والصحية.

التأكيد على إستمرار جهود التوعية

وأكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أهمية استمرار تنفيذ البرامج التوعوية داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة، مع تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، بما يعزز نشر الثقافة الوقائية، ويدعم جهود الدولة فى حماية الشباب، وبناء أجيال واعية قادرة على الإسهام فى مسيرة التنمية.

تواصل محافظة أسوان تنفيذ خطتها لنشر الوعى بمخاطر الإدمان والتعاطى داخل الوحدات المحلية القروية، بمشاركة مختلف الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع، فى إطار رؤية تستهدف حماية الشباب، وتعزيز الوقاية، وبناء مجتمع أكثر وعياً وخالى من الإدمان.