اسم النبي يكتسح بريطانيا.. تصدر «محمد» قائمة أسماء المواليد الذكور للعام الثالث

واصل اسم محمد، تصدره قائمة أكثر أسماء المواليد الذكور انتشارًا في إنجلترا وويلز، بعدما احتل المركز الأول للعام الثالث على التوالي، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الخاصة بأسماء الأطفال حديثي الولادة.

ويعكس استمرار تصدر الاسم مكانته الكبيرة بين الأسر المسلمة في بريطانيا، إلى جانب الانتشار الواسع للاسم عالميًا، باعتباره أحد أكثر الأسماء ارتباطًا بالهوية الإسلامية والثقافية.

نحو 6 آلاف مولود حملوا اسم محمد خلال عام 2025

كشفت الإحصاءات الرسمية أن عدد الأطفال الذكور الذين أطلق عليهم اسم محمد خلال عام 2025 بلغ قرابة 6 آلاف مولود، متفوقًا على اسم نوح الذي جاء في المركز الثاني بفارق يقترب من ألفي طفل.

ويحافظ الاسمان على صدارة قائمة أسماء المواليد الذكور في إنجلترا وويلز منذ عام 2023، حيث كان الفارق بينهما وقتها نحو 1580 مولودًا فقط، قبل أن يتسع خلال السنوات الأخيرة.

وجاء اسم ليو في المركز الثالث، يليه لوكا في المركز الرابع، بينما تراجعت أسماء مثل آرثر وأوليفر وجورج في ترتيب القائمة مقارنة بالأعوام السابقة.

صيغ مختلفة لاسم محمد تزيد من انتشاره

ساهم تعدد طرق كتابة اسم محمد باللغة الإنجليزية في تعزيز انتشاره ضمن قوائم أكثر الأسماء استخدامًا، حيث ظهرت عدة صيغ للاسم ضمن قائمة أفضل 100 اسم للمواليد الذكور.

وجاءت صيغة Mohammed في المرتبة العشرين، بينما احتلت صيغة Mohammad المركز الخامس والخمسين، ليضاف بذلك أكثر من 2600 مولود آخر إلى العدد الإجمالي للأطفال الذين يحملون الاسم بصيغ مختلفة.

ويرجع اختلاف كتابة الاسم إلى تنوع طرق نقل الأسماء العربية إلى اللغات الأجنبية، حيث تختلف الصياغة وفقًا للبلد أو المجتمع الذي يستخدمها.

محمد ضمن قائمة الأكثر شعبية منذ عقود

لم يقتصر انتشار اسم محمد على السنوات الأخيرة فقط، إذ حافظ الاسم على حضور قوي في قوائم الأسماء الأكثر استخدامًا في بريطانيا.

ودخل اسم محمد قائمة أفضل 100 اسم للذكور في إنجلترا وويلز لأول مرة عام 1924، عندما جاء في المرتبة الـ91، كما أصبح ضمن أفضل 10 أسماء منذ عام 2016.

وتوضح الإحصاءات أن ثلاث صيغ مختلفة لاسم محمد ظهرت ضمن قائمة أفضل 100 اسم في عام 1954، وهو ما يعكس الانتشار التاريخي للاسم داخل المجتمع البريطاني.

أوليفيا تتصدر أسماء الفتيات في إنجلترا وويلز

في قائمة أسماء المواليد الإناث، حافظ اسم أوليفيا على المركز الأول باعتباره الأكثر شيوعًا، يليه اسم ليلي ثم أميليا وإيسلا وفلورنسا.

كما أظهرت البيانات وجود عدد من الأسماء ذات الأصول غير البريطانية ضمن قائمة الأكثر انتشارًا، مثل فريا ذات الأصل الإسكندنافي، وليو ولوكا وإيزابيلا ذات الأصول الإيطالية، بالإضافة إلى اسم نوح ذي الجذور العبرية.

لماذا يحافظ اسم محمد على صدارته في بريطانيا؟

يرتبط استمرار انتشار اسم محمد بعدة عوامل، من بينها النمو السكاني للجالية المسلمة في المملكة المتحدة، والتي يقدر عدد أفرادها بنحو 4 ملايين شخص، بما يمثل حوالي 6% من إجمالي السكان.

ويحرص كثير من المسلمين المقيمين في بريطانيا على اختيار اسم محمد لأبنائهم باعتباره جزءًا من الهوية الدينية والثقافية، إلى جانب المكانة التاريخية الكبيرة للاسم.

وشهدت بريطانيا منذ أواخر القرن التاسع عشر موجات من الهجرة القادمة من دول إسلامية، خاصة إلى المدن الكبرى والمناطق الساحلية مثل لندن وكارديف وليفربول، حيث ساهمت هذه المجتمعات في تعزيز حضور الأسماء العربية والإسلامية ضمن المجتمع البريطاني.