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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان.. إزالة 295 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة

إزالة التعديات
إزالة التعديات
محمد عبد الفتاح
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تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية فى إستكمال حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ  29.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالحفاظ على حقوق الدولة وإسترداد أراضيها ، وتنفيذاً لمستهدفات الدولة فى فرض سيادة القانون ، وتعزيز جهود التنمية المستدامة .

تنسيق حكومى متكامل لتنفيذ حملات الإزالة
تأتى هذه الجهود فى ظل التكليفات المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وبمتابعة من السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، وبالتعاون مع الأجهزة الشرطية والأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان بما يضمن تنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم ، وترسيخ هيبة الدولة ، والحفاظ على حقوقها .

نتائج متقدمة لحملات المرحلة الثالثة
أسفرت الحملات التى نفذتها الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة عن إزالة 295 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 65 ألفاً و838 م2، بالإضافة إلى إزالة 61 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 8 أفدنة، وذلك فى إطار إستمرار المحافظة فى تنفيذ مستهدفات المرحلة الثالثة من الموجة الحالية وفقاً للجداول الزمنية المحددة.

التصدى لكافة صور التعديات والمخالفات


شملت أعمال الإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة خارج المنظومة، وحالات التعدى الخاصة بطلبات التقنين التى تم رفضها داخل منظومة القانون رقم 144 لسنة 2017، إلى جانب إزالة حالات التعدى فى المهد قبل تفاقمها، فضلاً عن الحالات التى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، بما يعكس سرعة الإستجابة والتعامل الفورى مع أى مخالفات.

التأكيد على إستمرار المتابعة الميدانية
وأكد محافظ أسوان على إستمرار المتابعة اليومية لتنفيذ حملات الإزالة، مع تكثيف التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية والأمنية، وعدم التهاون فى مواجهة أى تعديات جديدة، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم فى الحفاظ على أراضى الدولة والأراضى الزراعية، ودعم جهود التنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة.


تواصل محافظة أسوان تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29، من خلال تنسيق متكامل بين مختلف الجهات التنفيذية والأمنية، حيث أسفرت الحملات حتى الآن بما يعزز فرض سيادة القانون، وإسترداد حقوق الدولة، والحفاظ على مقدراتها دعماً لمسيرة التنمية المستدامة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

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