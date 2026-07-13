خبير عسكري: المواجهة بين واشنطن وطهران دخلت مرحلة جديدة من التصعيد

قال العميد الركن فواز عرب، رئيس مركز الفيحاء للدراسات الاستراتيجية، إن المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران دخلت مرحلة جديدة من التصعيد بعد تبادل الضربات العسكرية واتساع نطاق الأهداف ليشمل مواقع ساحلية وداخل العمق الإيراني، وسط تصاعد التوتر بشأن الملاحة في مضيق هرمز.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الضربات الأمريكية استهدفت مواقع رادار وقدرات صاروخية ومنصات لإطلاق المسيّرات ووسائل دفاع جوي، فيما أعلن الحرس الثوري إغلاق مضيق هرمز، بينما أكدت واشنطن استمرار الملاحة وحماية قواتها البحرية للممر.

وأضاف عرب أن الولايات المتحدة تعتمد ضربات متقطعة لإفساح المجال أمام المساعي الدبلوماسية، في وقت تؤكد طهران أن أي ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز لن تتم دون موافقتها.