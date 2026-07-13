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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ أوبئة: إيبولا يمر بمرحلتين.. والخطورة تبدأ في الرطبة

فيروس إيبولا
فيروس إيبولا
شيماء جمال
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قال الدكتور الدكتور إسلام عنان أستاذ علم الأوبئة إن أعراض فيروس إيبولا تمر بمرحلتين، الأولى تُعرف بـ"المرحلة الجافة"، والثانية تُعرف بـ"المرحلة الرطبة"، والمرحلة الجافة اعراضها تشبه معظم الفيروسات، وتشمل الحمى، والتعب، وتورم الغدد الليمفاوية، والصداع.

وأشار أستاذ علم الأوبئة إلى أن فترة حضانة الفيروس تستمر حوالى أسبوع، و لا تنتقل فيها العدوى، لكن  المشكلة الحقيقية تبدأ عند انتقال المريض من المرحلة الجافة إلى المرحلة الرطبة.

وأضاف إسلام عنان خلال مداخلة تليفزيونية عبر يرنامج صباح الخير يا مصر على الفضائية المصرية أن أعراض المرحلة الرطبة تشمل الإسهال والقيء والطفح الجلدي، ثم يبدأ حدوث نزيف داخلي في الجسم، يليه نزيف خارجي من فتحات الجسم المختلفة، وغالبًا يتوفى الشخص المصاب بعد فترة قصيرة من دخوله هذه المرحلة إذا لم يتلقَّ العلاج في الوقت المناسب.

ونوه أستاذ علم الأوبئة بأن دخول المريض المرحلة الرطبة تكون احتمالات وفاتهمرتفعة، ولذلك يعتمد الأمر بشكل أساسي على جاهزية الأجهزة الصحية وكفاءة النظام الصحي.

وأوضح إسلام عنان، أن فرص السيطرة على التفشي كانت ستكون أفضل إذا توافرت سهولة في إمداد الأجهزة والمستلزمات الطبية فى الكونغو، لكن المشاكل الداخلية التي تشهدها البلد زادت من صعوبة التعامل مع الوباء. مضيفا أن سلاسل الإمداد بين الكونغو والمجتمع الدولي تعاني من اضطرابات إلى حد كبير، وهو ما جعل البلاد تواجه تحديات على المستويين الصحي واللوجستي في الوقت نفسه.

علم الأوبئة الفيروسات إيبولا الكونغو فيروس

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