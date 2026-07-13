إنفانتينو: نناقش زيادة عدد الفرق بعد كأس العالم الحالية

صرح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بأن موضوع زيادة ‌عدد الفرق المشاركة في نهائيات كأس العالم إلى 64 فريقا، سيتم مناقشته بعد انتهاء نسخة هذا العام، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل أخرى.

وشهدت نهائيات عام 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة مشاركة 48 فريقا للمرة الأولى، وهو قرار تعرض لانتقادات كبيرة فى السابق لكنه لم يثر نقاشا واسعا منذ انطلاق البطولة في 11 يونيو الماضي.

وقال إنفانتينو، الذي نجح في حملة توسيع النهائيات بعدما كانت تضم 32 فريقا فقط، لمحطة بلو سبورت التلفزيونية السويسرية "هذه كلها أمور سندرسها بعد كأس العالم".

ولم يقدم مزيدا من التفاصيل، واكتفى بالقول "أعتقد أنه من المهم، عندما ترغب في تنظيم كأس العالم، أن تفعل ذلك من أجل العالم بأسره، ليس فقط لأجل أوروبا وأمريكا الجنوبية، بل العالم بأسره فعليا.

"يجب أن يُسمح لكل دولة بأن تحلم بالمشاركة في كأس العالم. يمكنك أن ترى أن مستوى الفرق مرتفع للغاية، وهو في ارتفاع مستمر في جميع أنحاء العالم.



"إذا لم تمنح الدول الصغيرة فرصة المشاركة في كأس العالم، فستفتقر إلى الحافز لمواصلة التحسن".

وأشاد إنفانتينو بالبطولة التي ضمت 48 فريقا ووصفها بأنها ناجحة، قائلا "لعب كل فريق بمستوى مرتفع. وسجلت منتخبات من كل قارة أهدافا وحصدت نقطة واحدة على الأقل".

وقال "وصلت تسعة من أصل 10 منتخبات أفريقية إلى مراحل خروج المغلوب. في كأس العالم الماضي، لم تكن هناك سوى خمسة منتخبات من أفريقيا. هذا يوضح مدى أهمية إشراك جميع المنتخبات، ومنحها هذه الفرصة للمشاركة".



وارتفع عدد الفرق المشاركة في كأس العالم إلى 32 فريقا في عام 1998، ومن المقرر أن تستضيف البرتغال وإسبانيا والمغرب نهائيات كأس العالم 2030 ‌بشكل مشترك، بينما ستُقام بطولة عام 2034 في السعودية.