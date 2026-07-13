إيران: المباحثات مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز مستمرة

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إن المشاورات حول إدارة هرمز وحركة الملاحة فيه مع مسقط ستستمر على المستويين السياسي والفني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر وزير الخارجية الإيراني رسالة عبر حسابه على "إنستجرام" بشأن زيارته الاخيرة إلى مسقط.

وكتب عراقجي: "خلال زيارة قصيرة إلى مسقط يوم السبت الماضي، التقيت ببدر البوسعيدي، وزير الخارجية العماني الموقر. وناقشنا - برفقة وفود قانونية وفنية - سبل التنسيق بين الدولتين المطلتين على مضيق هرمز فيما يتعلق بإدارة المضيق وحركة الملاحة البحرية".

كما أكد عباس عراقجي في رسالته قائلاً: “ستستمر هذه المباحثات على المستويين السياسي والفني”.