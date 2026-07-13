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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اعتماد نتائج العام الدراسي 2025-2026 بكلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس

رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة
الإسماعيلية انجي هيبة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

اعتمد الأستاذ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، نتائج العام الدراسي 2025-2026 بكلية العلاج الطبيعي، مؤكدًا أن النتائج تعكس التزام الجامعة بتقديم تعليم جامعي متميز وفق أحدث المعايير الأكاديمية، وأن نسب النجاح التي حققها الطلاب تُجسد ثمرة الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إلى جانب حرص الطلاب على الاجتهاد والتفوق.

وجاء اعتماد النتائج في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية والحرص على الارتقاء بجودة الأداء الأكاديمي، حيث أوضح الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تواصل دعمها للكليات المختلفة بما يسهم في إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والعملية القادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا.

ومن جانبه، صرح الأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن النسبة العامة للنجاح بالمستوى الأول بلغت 88%، بينما سجل المستوى الثاني نسبة نجاح 89%، وحقق المستوى الثالث نسبة نجاح 97%، وهو ما يعكس المستوى العلمي المتميز لطلاب برنامج البكالوريوس، ومدى استيعابهم للمقررات الدراسية وقدرتهم على تطبيقها عمليًا.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد سرحان، عميد كلية العلاج الطبيعي، أن نسب النجاح المتميزة التي حققها طلاب المستويات الثلاثة تمثل شهادة نجاح حقيقية للمنظومة التعليمية بالكلية، والتي تستهدف إعداد خريج مؤهل يمتلك المعارف والمهارات اللازمة للمنافسة في سوق العمل بكفاءة واقتدار، مشيرًا إلى أن هذا النجاح جاء ثمرة التعاون المثمر بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بالكلية برئاسة الأستاذ محمد حسن، بما أسهم في تحقيق أعلى معدلات التميز الأكاديمي.

كما تقدم عميد الكلية بخالص التهنئة إلى جميع الطلاب وأسرهم، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في مسيرتهم الدراسية حتى التخرج.

وأعلن الدكتور محمد سرحان قائمة أوائل المستوى الأول، حيث جاء في المركز الأول الطالب أحمد حسام محمود عطية حسن، تلاه في المركز الثاني إيمان صلاح عبد العاطي أحمد عبد العاطي، ثم ريم حازم محمد محمد محرم في المركز الثالث، ومحمد طارق محمد أحمد حجاج في المركز الرابع، ومحمود عادل أحمد بيومي علي في المركز الخامس، وشيماء محمد محمد جودة إسماعيل في المركز السادس، وحبيبة علي أحمد أحمد علي في المركز السابع، ويمنى محمد أبو شبانة مصطفى في المركز الثامن، ورقية ياسر حسين علي في المركز التاسع، وسما صبري أحمد محمد محمد حسانين في المركز العاشر.

كما أعلن قائمة أوائل المستوى الثاني، حيث حصل على المركز الأول سامي سالم صالح طلبه سليمان، وجاءت ربى عبد الرحمن فاروق عبد الرحمن عناني في المركز الثاني، ومحمد أحمد محمد عبد العزيز عزب أحمد في المركز الثالث، ومؤمن عادل عبد المنعم إبراهيم المنشاوي في المركز الرابع، وجنى محمد سمير حمزة مرزوق في المركز الخامس، ومنة السيد سعيد عبد الوهاب في المركز السادس، وإسراء عبد العزيز الشحات حماد في المركز السابع، ونعمة رضا محمود عبد القادر عثمان في المركز الثامن، ودميانة عزيز وديع عزيز أنطونيوس في المركز التاسع، وآية محمد محمد عبد الله محمد الزملي في المركز العاشر.

وأعلن الأستاذ الدكتور تامر شوقي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، قائمة أوائل المستوى الثالث، حيث جاءت رحاب طارئ الشحات حفني إبراهيم في المركز الأول، ومحمد إيهاب فتحي علي في المركز الثاني، وميريت ميلاد وليم ناشد بولس في المركز الثالث، وأحمد حسين أحمد درهوس في المركز الرابع، ومحمد وجيه إمام محمد محمود في المركز الخامس، وهبة أحمد محمد المصيلحي علي في المركز السادس، وهانم أحمد محمد علي إبراهيم في المركز السابع، وأسماء إبراهيم محمد إبراهيم مهدي في المركز الثامن، وخلود محمد عبد الهادي أحمد في المركز التاسع، ومحمد عاطف شحاتة محمد في المركز العاشر.

وأوضح الدكتور تامر شوقي أن أعمال الكنترولات اتسمت بالدقة والانضباط والسرعة في إنجاز الأعمال، مؤكدًا أن النتائج تعكس كفاءة العملية التعليمية وتنافسية الطلاب في مختلف المستويات، كما وجه الشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال الكنترولات، وهم فريق كنترول المستوى الأول برئاسة الدكتورة آلاء فتح الله وعضوية الدكتور وائل حمدي والدكتورة فاطمة مختار، وفريق كنترول المستوى الثاني برئاسة الدكتور سليمان كامل وعضوية الدكتورة مرفت علي والدكتورة هند علي والدكتورة نور علي، وفريق كنترول المستوى الثالث برئاسة الدكتورة كريمان محمود وعضوية الدكتورة ابتسام حلمي والدكتور محمد أبو الوفا.

ومن جانبه، قدم الدكتور هيثم مرسي، مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي ومنسق برنامج ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب بالكلية، التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، موضحًا أنه يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال بوابة الطالب.

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