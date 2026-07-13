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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا.. 3.16 مليون جنيه إسترليني لتطوير أنظمة دفاع جوي منخفضة التكلفة

أنظمة دفاع جوي
أنظمة دفاع جوي
أ ش أ
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منحت وزارة الدفاع البريطانية 3.16 مليون جنيه إسترليني لثلاث شركات لتطوير صواريخ اعتراضية جديدة منخفضة التكلفة، مصممة لإسقاط الطائرات المسيرة وغيرها من التهديدات الجوية، لتصبح بذلك أول شريك أوروبي يعمل ضمن برنامج دفاعي مشترك.

وأوضحت الدفاع البريطانية، في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الصواريخ الاعتراضية صممت لتوفير وسيلة أكثر فعالية من حيث التكلفة لمواجهة الطائرات المسيرة.. وتزداد أهمية هذا الأمر مع بدء الدول في استخدام أعداد كبيرة من الطائرات المسيرة الرخيصة المنتجة بكميات كبيرة، التي يمكنها التغلب على أنظمة الدفاع الجوي التقليدية، الأكثر تكلفة والأبطأ إنتاجا.

يأتي ذلك في إطار برنامج مشترك لتطوير أنظمة دفاع جوي منخفضة التكلفة يحمل اسم "المؤثرات منخفضة التكلفة والمنصات ذاتية التشغيل" (LEAP)، الذي انضمت اليه كل من فرنسا وبولندا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.

وفي إطار البرنامج، تجري كل دولة مسابقة وطنية خاصة بها، تليها مرحلة متعددة الأطراف، بهدف تحفيز النمو في قطاع الدفاع الأوروبي، وتعزيز التعاون، وتقديم حلول لقواتها المسلحة.

وذكرت الدفاع البريطانية - وفقا للبيان - أن البرنامج يدعم مهمة تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة المتحدة من خلال العمل الوثيق مع الصناعة، وتسريع وتيرة الابتكار، وتوفير المعدات بشكل أسرع، كما يدعم البرنامج فرص العمل والتصنيع في المملكة المتحدة، بالتعاون مع شركاء دوليين لتطوير حلول قابلة للإنتاج على نطاق واسع واستخدامها من جانب القوات المتحالفة.

وزارة الدفاع البريطانية جنيه إسترليني الطائرات المسيرة

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