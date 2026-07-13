تسجيل 122 إصابة بفيروس "النوروفيروس" في البرتغال .. والسلطات تحقق في مصدر العدوى

أكدت السلطات الصحية في البرتغال تسجيل 122 إصابة بفيروس النوروفيروس في مدينة كالداس دا راينيا وسط البلاد، بعد تفشٍ يُعتقد أنه ارتبط بفعالية رياضية دولية للشباب، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد المصدر الدقيق للعدوى.

وجاء الإعلان بعد أن استقبل قسم الطوارئ في مستشفى كالداس دا راينيا، الأسبوع الماضي، أكثر من 60 شخصًا ظهرت عليهم أعراض متشابهة، شملت القيء والإسهال، وفي بعض الحالات الغثيان والحمى وآلام البطن والصداع، ما دفع السلطات الصحية إلى الاشتباه في تفشي الفيروس.

وأوضحت البلدية - في بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الإخبارية الدولية اليوم /الإثنين/ - أن نتائج الفحوص المخبرية التي أجراها المعهد الوطني للصحة أظهرت أن جميع عينات المرضى جاءت إيجابية للإصابة بـفيروس النوروفيروس من المجموعة الجينية الثانية (Genogroup II)، وهو ما يرجح أنه المسبب الرئيس لتفشي المرض.

وأشارت السلطات إلى أن نحو 80 حالة من الإصابات تم ربطها ببطولة دولية لكرة القدم للشباب نظمتها شركة "فوتمانيا"، وأقيمت في بلديتي كالداس دا راينيا وأوبيدوس خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو.

وفي إطار التحقيقات، أجرت سلطات الصحة العامة وهيئة سلامة الغذاء والاقتصاد البرتغالية "ASAE" فحوصًا على خدمات تقديم الطعام الخاصة بالبطولة، شملت تحليل عينات من الأغذية والأسطح، إلا أنها لم تعثر حتى الآن على أي دليل يثبت أن الطعام كان مصدر العدوى، مؤكدة استمرار التحقيقات لتحديد سبب التفشي.

من جانبها، قالت الشركة المنظمة للبطولة، في منشور عبر موقع "فيسبوك"، إن نسخة هذا العام واجهت تحديات غير متوقعة، تمثلت في موجة حر شديدة إلى جانب تفشي فيروس أثر على عدد من المشاركين، مؤكدة أنها اتخذت قرارات سريعة مع إعطاء الأولوية لصحة وسلامة الجميع.

ويُعد النوروفيروس أحد أكثر الأسباب شيوعًا للإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء، كما يتميز بسرعة انتقاله، إذ ينتقل عبر المخالطة المباشرة للمصابين أو ملامسة الأسطح والأدوات الملوثة، وكذلك من خلال تناول مياه أو أطعمة ملوثة، خاصة المحار النيئ والخضروات غير المغسولة جيدًا.