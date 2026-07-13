حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وتحسين المظهر الحضاري بإطسا وطامية بالفيوم

وجه الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة العامة ورفع الإشغالات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا برئاسة الأستاذ جمال العوامي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية برئاسة العميد طارق هيبة، بتنفيذ حملات مكثفة للنظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الإشغالات والعوائق من الشوارع بالمدينة والقرى التابعة للمركزين.

في مركز ومدينة إطسا، تم تنفيذ حملات للنظافة العامة ورفع الأتربة من شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، وري وزراعة الأشجار، شملت مناطق التأمينات، وإدارة الري، ومساكن أبوحامد، ومساكن السوداني، وكوبري الصهريج، وشوارع عمر بن الخطاب، وبحر عروس، وأبو بكر الصديق، كما شملت منطقة كوبري الصوافنة، وميدان السوداني، ومنطقة المدارس، وشارع محرم، وأمام المعهد الديني بدفنو، ومناطق الموقف والسوق والشونية.

كما تم رفع القمامة من نقاط التجميع بنطاق دائرة الوحدات المحلية لقرى منية الحيط ومطول وقلهانة، حيث تم رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة من الشوارع الرئيسية والفرعية، وتمهيد الطرق، بهدف تسهيل حركة المركبات والمشاة وتحقيق السيولة المرورية، فضلاً عن تنفيذ أعمال صيانة وإنارة عامة.

وفى مركز ومدينة طامية، تم تنفيذ حملات بعدد من الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية، حيث تم رفع الإشغالات بميدان الفردوس، وميدان الدكتور الحسيني فراج، وشارع 23 يوليو، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما تم خلال الحملات، رفع تراكمات القمامة والمخلفات من مناطق مساكن الضباط، ومساكن المحكمة، وشارع المستشفى العام، ومساكن الجيش، ومحيط البريد والسجل المدني، وذلك ضمن جهود تحسين مستوى النظافة العامة. وفي إطار أعمال الصيانة الدورية لشبكة الإنارة العامة، قامت إدارة الكهرباء بصيانة كشافات الإنارة بمنطقة مساكن المحكمة، وشارع مساكن الجيش عند مخبز نمر، ومنطقة الصاروخة بشارع الاستراحة، بهدف رفع كفاءة الإنارة وتحقيق السلامة للمواطنين.

كما تضمنت الحملات إزالة الإشغالات والتعديات والعوائق بالشوارع والميادين، وإعادة الانضباط للمظهر العام، في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية للمواطنين، والارتقاء بالشكل الحضاري للقرى.

وأكد محافظ الفيوم على ضرورة استمرار الحملات المكثفة للنظافة العامة ورفع الإشغالات وتحسين كفاءة الطرق بجميع الوحدات المحلية بالمحافظة، لتحسين البيئة ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.