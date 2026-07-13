قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وقفها احتياطيًا عن ممارسة المهنة.. محامية سوهاج تكشف كواليس منعها من دخول جلسة بالمحكمة وتتقدم بشكوى لـ "القومي للمرأة"
تعيين العقيد أح أحمد عتمان متحدثا عسكريا جديدا باسم القوات المسلحة
أمام الأهرامات.. شاكيرا تختتم رحلتها في مصر
قدمت أداء مشرفا..سفير فرنسا: شاهدت مباراة مصر على أحد المقاهي
كل ما تريد معرفته عن دوري الأمم الأفريقية.. البطولة الجديدة التي تعيد تشكيل خريطة المنافسات في القارة
الزمالك ينتظر 600 ألف دولار مكافأة أفريقيا خلال أيام
سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن
مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية لدعم الفلسطينيين في غزة
مدرب سويسرا: لعبنا ضد الأرجنتين والحكم وتقنية الفيديو.. ولم نستحق الخروج
فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح
بعد التراجع.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر
لوفيجارو الفرنسية تبرز اكتشاف مقبرة عمرها 3000 عام في الأقصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي: نعمل على تطوير أداء الجامعة العربية وتعزيز العمل المشترك

الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي
الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي
الديب أبوعلي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه، أن المرحلة المقبلة ستشهد نهجاً جديداً في عمل الأمانة العامة يقوم على الانفتاح والشفافية والتواصل المنتظم مع وسائل الإعلام، بما يعزز ثقة الرأي العام العربي في مؤسسات العمل العربي المشترك.

واستهل الأمين العام كلمته بتقديم خالص التعازي إلى دولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيداً بدوره باعتباره أحد بناة قطر الحديثة.

تطوير عمل جامعة الدول العربية 

وأوضح أن جامعة الدول العربية، باعتبارها أعرق منظمة إقليمية في العالم، تتحمل مسؤولية كبيرة في ظل ما يشهده العالم والمنطقة العربية من تحديات متسارعة، مؤكداً حرصه على إطلاق حوار مباشر ومستمر مع وسائل الإعلام حول أولويات المرحلة المقبلة ودور الجامعة في التعامل مع القضايا العربية.

وأشار إلى أن العالم يمر بمرحلة فارقة تتعرض فيها قواعد القانون الدولي ومبادئ السيادة وحماية المدنيين لاختبارات غير مسبوقة، في وقت يشهد فيه الإقليم العربي تصاعداً في بؤر التوتر وتفاقماً للأزمات الإنسانية والأمنية والاقتصادية.

وأكد الأمين العام أن هذه التحديات، رغم صعوبتها، تواكبها فرص واعدة يمكن استثمارها إذا ما تكاتفت الجهود العربية، مشدداً على أهمية العمل العربي المشترك وتطوير آليات الجامعة بما يمكنها من الاستجابة بفاعلية للمتغيرات الإقليمية والدولية.

نبيل فهمي جامعة الدول العربية قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عدى الـ 6700.. سعر الذهب اليوم يسجل ارتفاعا جديدا

البنزين

بعد قرارات مجلس الوزراء.. سعر البنزين والسولار اليوم الإثنين

عموتة

عموتة يفتح الباب أمام رحيل لاعب الأهلي الأجنبي

سعر الدولار

ارتفع 81 قرشا.. سعر الدولار في مصر اليوم 13-7-2026

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية

بدون تصالح.. تحويل العدادات الكودية إلى قانونية متاح فورًا لهذه الفئات

الذهب

الذهب ينخفض بأكثر من 1.7% إلى نحو 4050 دولارا للأوقية.. والشعبة تفجر مفاجأة

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الإثنين 13 يوليو.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

دعاء الفجر لقضاء الحاجة

دعاء الفجر لقضاء الحاجة.. أفضل الأدعية المستجابة بعد صلاة الفجر لتحقيق الأمنيات وتيسير الأمور

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط تصاعد التوترات الأمريكية الإيرانية وارتفاع أسعار النفط

أسعار الفضة

الفضة تهبط بأكثر من 3% مع تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية تجيز لمراقب الحسابات مراجعة 5 صناديق استثمار في وقت واحد بدلًا من 3

بالصور

عدم النوم عند الأطفال.. هذا الطعام فعال للتخلص من الأرق

عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق
عدم النوم عند الاطفال..هذا الطعام فعال للتخلص من الارق

سرية تامة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطرة للعميد حسام حسن

فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة
فى الفجر..جمال شعبان يكشف تفاصيل إجراء قسطر للعميد حسام حسن فى سرية تامة

فوائد المورينجا الصحية..إليك الأمراض التى قد تشفيك منها

فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها
فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها
فوائد المورينجا الصحية..إاليك الامراض التى قد تشفيك منها

لليوم الثالث على التوالي.. تضامن الشرقية يواصل تدريب الرائدات الاجتماعيات لدعم مستفيدي "تكافل وكرامة"

تضامن الشرقية
تضامن الشرقية
تضامن الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد