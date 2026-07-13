نبيل فهمي: نعمل على تطوير أداء الجامعة العربية وتعزيز العمل المشترك

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه، أن المرحلة المقبلة ستشهد نهجاً جديداً في عمل الأمانة العامة يقوم على الانفتاح والشفافية والتواصل المنتظم مع وسائل الإعلام، بما يعزز ثقة الرأي العام العربي في مؤسسات العمل العربي المشترك.

واستهل الأمين العام كلمته بتقديم خالص التعازي إلى دولة قطر، أميراً وحكومة وشعباً، في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مشيداً بدوره باعتباره أحد بناة قطر الحديثة.

تطوير عمل جامعة الدول العربية

وأوضح أن جامعة الدول العربية، باعتبارها أعرق منظمة إقليمية في العالم، تتحمل مسؤولية كبيرة في ظل ما يشهده العالم والمنطقة العربية من تحديات متسارعة، مؤكداً حرصه على إطلاق حوار مباشر ومستمر مع وسائل الإعلام حول أولويات المرحلة المقبلة ودور الجامعة في التعامل مع القضايا العربية.

وأشار إلى أن العالم يمر بمرحلة فارقة تتعرض فيها قواعد القانون الدولي ومبادئ السيادة وحماية المدنيين لاختبارات غير مسبوقة، في وقت يشهد فيه الإقليم العربي تصاعداً في بؤر التوتر وتفاقماً للأزمات الإنسانية والأمنية والاقتصادية.

وأكد الأمين العام أن هذه التحديات، رغم صعوبتها، تواكبها فرص واعدة يمكن استثمارها إذا ما تكاتفت الجهود العربية، مشدداً على أهمية العمل العربي المشترك وتطوير آليات الجامعة بما يمكنها من الاستجابة بفاعلية للمتغيرات الإقليمية والدولية.