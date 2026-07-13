إيران: نسعى لآلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إنها تسعى للتوصل إلى آلية مشتركة مع سلطنة عمان بشأن أمن مضيق هرمز، متهمة الضغوط الأميركية بعرقلة هذه الجهود.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران لن تنفذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم مع واشنطن ما لم يفِ الطرف الآخر بتعهداته، وفقا لما جاء عبر فضائية سكاي نيوز عربية.

وكان من المفترض أن يفتح اتفاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع إيران مضيق هرمز ويخفف الضغوط عن الاقتصاد العالمي، لكن بدلا من ذلك، تحولت فقرة واحدة في الاتفاق إلى اختبار إرادات انتهى بتبادل الضربات العسكرية والتصعيد.