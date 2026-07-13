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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخارجية الإيرانية: لن نلتزم ببنود مذكرة التفاهم مع واشنطن ما لم يلتزموا بتعهداتهم

الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية
البهى عمرو
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الإيرانية" أن طهران لن تلتزم ببنود مذكرة التفاهم مع واشنطن ما لم يلتزم الجانب الأمريكي بتعهداته.

صرح مساعد محافظ خوزستان في إيران بأن 8 مدن في المحافظة تعرضت لهجمات أمريكية فجر اليوم.

فيما قالت  بيانات شركة كيبلر أن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز .

كما قال التلفزيون الإيراني بأن القوات الإيرانية دمرت طائرة مسيرة من طراز لوكاس في بندر عباس.

خلال ذلك، قال الحرس الثوري الإيراني أن السبيل الوحيد لفتح هرمز هو إنهاء تدخلات الجيش الأمريكي واحترام سيادة الدول المطلة عليه.

وأضاف  الحرس الثوري الإيراني: استمرار التدخلات الأمريكية في مضيق هرمز سيؤدي لحوادث أكبر في قطاع النفط والغاز العالمي.

تابع الحرس الثوري الإيراني: العدو الأمريكي استهدف مضخة مياه زراعية في مدينة ماهشهر جنوب غربي البلاد.

الخارجية الإيرانية واشنطن إيران القاهرة الإخبارية مضيق هرمز

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