الجيش الروسي يستهدف الموانئ الأوكرانية بأسلحة دقيقة بعيدة المدى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الجيش الروسي واصل طوال الليل قصف واستهداف الموانئ الأوكرانية باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى وطائرات مسيرة.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنك) - أن القوات الروسية واصلت طوال الليل قصف الموانئ الأوكرانية؛ ما أسفر عن تضرر مرافق البنية التحتية للموانئ في تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا، والتي تُستخدم لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم.

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت - امس - شن ضربات عدة باستخدام أسلحة أرضية بعيدة المدى وعالية الدقة ضد مجمعات صناعية عسكرية أوكرانية في كييف، تعمل في إنتاج وتخزين طائرات مسيرة بعيدة ومتوسطة المدى شملت مقاطعة كييف وأوديسا.