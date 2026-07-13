أيه بي سي نيوز: إيران أطلقت النار على سفن تجارية أثناء القصف الأمريكي

قالت شبكة أيه بي سي نيوز الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي قوله أن إيران أطلقت النار الأحد على سفن تجارية في هرمز أثناء قصف قواتنا أهدافا إيرانية.

وأضافت أيه بي سي نيوز عن المسئول أمريكي أن طائرات أمريكية أسقطت صاروخ كروز إيرانيا ومسيرة كانا يستهدفان السفن بمضيق هرمز.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية أنها لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم وواشنطن تنتهكها بشكل متكرر.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن واشنطن لم تكن صبورة وانتهكت المذكرة ولم تنتظر انتهاء الـ30 يوما بشأن التزاماتنا في هرمز.

وتابعت الخارجية الإيرانية: سعينا لآلية لعبور السفن من هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك.

وقالت الخارجية الإيرانية أن الحديث عن طلب إيران إجراء تفاوض يعد جزءا من الحرب النفسية التي تمارسها الولايات المتحدة، وعمل الوسطاء هو منع التصعيد وتواصلنا مؤخرا مع قطر وعمان وباكستان والاتصالات ستتواصل ولن نسمح بتحول مضيق هرمز إلى مكان يهدد أمننا وسعينا بصدق لتأمين الملاحة في المضيق.