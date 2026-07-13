السعودية تشارك في اجتماع الأمم المتحدة بشأن الأجندة الحضرية

تشارك المملكة العربية السعودية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الأجندة الحضرية الجديدة، الذي تستضيفه مدينة (نيويورك).

ويترأس وزير البلديات والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، وفد المملكة المشارك في الاجتماع، حيث بدأ زيارة إلى نيويورك للمشاركة في أعماله، بحسب ما أوردته قناة "الإخبارية" السعودية.

ومن المقرر أن يستعرض الحقيل خلال الاجتماع تجربة المملكة في مجال التنمية الحضرية، ودور المدن في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز التكامل بين التخطيط الحضري والتنمية الاقتصادية وجودة الحياة، بما ينسجم مع المستهدفات العالمية للتنمية المستدامة. كما سيقدم تقرير المملكة حول التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة، متضمنًا أبرز المبادرات والإنجازات التي تحققت في هذا المجال.

تأتي مشاركة المملكة في إطار دورها الفاعل في المحافل الدولية المعنية بالتنمية المستدامة، واستعراض ما حققته من إنجازات نوعية في قطاع التنمية الحضرية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في تطوير البنية الحضرية، والارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز استدامة المدن، بما يدعم النمو الاقتصادي ويواكب أفضل الممارسات العالمية.