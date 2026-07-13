الجيش الأردني يعلن إسقاط 4 صواريخ قادمة من إيران

قالت ربا الأغا، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من عمّان، إن القوات المسلحة الأردنية أعلنت إسقاط أربعة صواريخ إيرانية كانت تستهدف مواقع داخل الأردن، مؤكدة نجاح العملية دون تسجيل إصابات أو أضرار مادية.

وأضافت أن بيان القوات المسلحة حمل رسالة طمأنة للمواطنين، وأكد جاهزية الجيش للتصدي لأي تهديد يمس أمن المملكة وسيادتها، مع دعوة المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأشارت الأغا إلى أن الديوان الملكي لا يصدر عادة بيانات بشأن العمليات العسكرية، باعتبارها من اختصاص القوات المسلحة، مؤكدة استمرار الأردن في الدعوة إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، بالتزامن مع تعامل سلاح الهندسة الملكي مع مواقع سقوط الصواريخ وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة.