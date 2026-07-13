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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تطلق 20 قافلة دعوية لتعزيز قيم الصبر والتكافل خلال يوليو 2026

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تنفذ وزارة الأوقاف 20 قافلة دعوية ضمن برنامج «قوافل الرحمة والمواساة»، تستهدف المستشفيات ودور رعاية المسنين ودور الأيتام، وذلك خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو 2026، تحت عنوان «ثمرات الصبر وآثاره»، في إطار دورها الدعوي والعلمي والتثقيفي، وسعيها إلى توسيع نطاق مشاركتها المجتمعية، وترسيخ قيم الرحمة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

وتأتي هذه القوافل امتدادًا لجهود الوزارة في نشر الفكر الوسطي المستنير، والعمل على غرس القيم الإيمانية والأخلاقية، مع التركيز على تعزيز معاني الصبر والرضا والأمل، خاصة لدى المرضى وكبار السن والأيتام، بما يدعم حالتهم النفسية والمعنوية، ويعزز من روح التضامن والتكافل داخل المجتمع.

وتهدف القوافل إلى توضيح مكانة الصبر في الإسلام وفضائله، وما ينتج عنه من آثار إيجابية في حياة الإنسان والمجتمع، مثل قوة الإيمان، والثبات في مواجهة الشدائد، والرضا بقضاء الله، والتوكل عليه، إلى جانب دوره في نشر الطمأنينة، وبث روح التفاؤل، وتقوية الإرادة لمواجهة تحديات الحياة.

وتشمل القوافل تنظيم لقاءات دعوية وتوعوية، إلى جانب زيارات إنسانية واجتماعية تستهدف إدخال البهجة على المرضى والمسنين والأيتام، مع التأكيد على معاني الرحمة والمواساة، في ضوء رسالة وزارة الأوقاف الرامية إلى خدمة المجتمع وبناء الإنسان.

انجازات الأوقاف من 2014 لـ 2026 

مثلت إنجازات وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله أحد أبرز مظاهر اهتمام الدولة منذ عام ٢٠١٤م، من خلال خطة شاملة لإحلال المساجد وتجديدها وصيانتها وفرشها، بالتوازي مع الارتقاء بالأئمة وتعزيز هويتهم الأزهرية، بما يعزز رسالة المسجد ويواكب مسيرة الجمهورية الجديدة.

 

وأثمرت مشروعات وزارة الأوقاف عن إحلال وتجديد وصيانة وفرش ١٤,٦٧٩ مسجدًا، بتكلفة إجمالية تُقدَّر بنحو ٢٨ مليارًا و٨٠ مليون جنيه، بما أسهم في توفير بيئة دعوية متكاملة، وتعزيز الدور الديني والمجتمعي للمساجد وفق أعلى المعايير الإنشائية والفنية.

وامتدت إنجازات وزارة الأوقاف إلى دعم السادة الأئمة من خلال مشروع الزي الأزهري، إذ بلغ إجمالي ما جرى توزيعه منذ انطلاق المشروع عام ٢٠٢٠م وحتى اليوم ٣١١,٤٩١ زيًّا أزهريًّا كاملًا، ترسيخًا للهوية الأزهرية، وإبرازًا للهيئة اللائق بالإمام، بما يعزز مكانته في أداء رسالته الدعوية ونشر الفكر الوسطي المستنير.

الفكر الوسطي وزارة الأوقاف قوافل الرحمة ثمرات الصبر دور رعاية المسنين دور الأيتام المستشفيات العمل الدعوي

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