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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يعزي أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

وزير الأوقاف يعزي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
وزير الأوقاف يعزي أمير قطر في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
إيمان طلعت
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يتقدم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بخالص التعازي، وصادق المواساة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الحاكمة، وحكومة دولة قطر، وشعبها الشقيق، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

تغمد اللهُ الفقيدَ بواسع رحمته ومغفرته، وأسكنه فسيح جناته، وألهم الأسرة الكريمة والشعب القطري الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. {إنا لله وإنا إليه راجعون}. 

كما تقدَّم أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى الأسرة الحاكمة، والشعب القطري الشقيق، في وفاة الأمير الوالد صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية اليوم، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته.

قدم اسهامات بارزة في خدمة وطنه 

ويذكر الأزهر لفقيد دولة قطر ما قدَّمه من إسهاماتٍ بارزة في خدمة وطنه، ومن جهود مشهودة في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ومساندة المبادرات الإنسانية والتنموية، وإرساء دعائم نهضة دولة قطر الحديثة، فضلًا عن دعمه لجهود الحوار والتقارب بين الشعوب.

هذا، ويتقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل، والشعب القطري الشقيق، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ دولة قطر، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

ومن ثم تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما يُعرب فضيلة مفتي الجمهورية عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى دولة قطر، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يديم على دولة قطر نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظها وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه. ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾. 

وزير الأوقاف أمير قطر وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

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