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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بثلاث كاميرات بدقة 200 ميجابكسل.. أوبو تشعل المنافسة بهواتف جديدة

هاتف أوبو Find X10
هاتف أوبو Find X10
لمياء الياسين
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 ثلاثة طرازات جديدة من المتوقع أن تقوم شركة أوبو بإطلاقها خلال النصف الأول من عام 2027 وهي هاتف أوبو Find X10 و هاتف Find X10 Pro و Find X10 Pro Max  لتظل هواتف Pro Max من أقوى هواتف أوبو لهذا العام. 

على الجانب الآخر من المتوقع أن تأتي سلسلة هواتف Find X10 Pro Max مزودة بكاميرا فائقة الجودة. 

مواصفات هواتف Find X10

يعد من المتوقع أن يأتي هاتف Oppo Find X10 Pro Max بثلاث كاميرات بدقة 200 ميجابكسل

على الجانب الآخر من المتوقع أن يأتي هاتف Oppo Find X10 Pro Max، مزود بمعالج Dimensity 9600 Pro بتقنية 2 نانومتر ويضم نظام كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل وتشمل هذه الكاميرا، بحسب التقارير، كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل بحجم مستشعر يبلغ حوالي 1/1.3 بوصة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 200 ميجابكسل بحجم مستشعر يبلغ حوالي 1/1.5 بوصة، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 200 ميجابكسل بحجم مستشعر يبلغ حوالي 1/1.3 بوصة.
بحسب المصدر، تأمل شركة أوبو في الإبقاء على هذه الكاميرا المتطورة في النسخة النهائية من الجهاز. كما ألمح إلى إمكانية إطلاق الجهاز بين شهري سبتمبر وأكتوبر بالتزامن مع هواتف ذكية رائدة أخرى بمواصفات مُحسّنة.

ميزات هواتف Find X10

ميزات هواتف Find X10

بحسب التقارير السابقة ، سيحتوي هاتف Oppo Find X10 Pro Max على شاشة LTPO OLED ضخمة بحجم 6.89 بوصة من إنتاج شركة BOE بدقة 2K ومعدل تحديث 144 هرتز ودعم نطاق ألوان BT.2020 وحواف رفيعة للغاية.

من المتوقع أن يأتي هاتف Find X10 Pro Max بنظام ColorOS 17 المبني على نظام Android 17 وقد تتضمن إعدادات الكاميرا الخلفية مستشعرًا متعدد الأطياف بدقة 3 ميجابكسل لتحسين دقة الألوان، بينما من المتوقع أن تتميز الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي أما عن قدرة الشحن فلم تذكر التسريبات أي معلومات حول سعة بطارية الجهاز أو إمكانيات الشحن

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