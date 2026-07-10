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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد سامسونج وآبل.. أوبو تطور هاتف قابل للطي بتصميم عريض وبطارية ضخمة

هاتف أوبو
هاتف أوبو
شيماء عبد المنعم
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تشير تسريبات جديدة إلى أن شركة أوبو Oppo، تعمل على تطوير هاتف جديد قابل للطي بتصميم عريض، لينضم إلى التوجه المتزايد الذي تستعد له شركات كبرى مثل سامسونج وآبل في سوق الهواتف القابلة للطي.

وبحسب المسرب الصيني المعروف Digital Chat Station، فإن الهاتف المرتقب قد يرى النور خلال الربع الأول من عام 2027، وسيعتمد على معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 6، الذي لم يعلن عنه رسميا بعد، ويحمل رقم الطراز SM8950.

أوبو تطور هاتفا قابلا للطي ببطارية ضخمة قد تصل إلى 6500 ملي أمبير

ووفقا للتسريب، سيضم الهاتف أيضا وحدة مخصصة لتسريع مهام الذكاء الاصطناعي ومعالجة النماذج التي تعمل محليا على الجهاز، إلا أن أبرز ما يميزه قد يكون البطارية، التي يشاع أن سعتها ستبلغ نحو 6500 مللي أمبير في الساعة، وهي سعة كبيرة للغاية بالنسبة لهاتف قابل للطي.

ومن المرجح أن تعتمد أوبو على تقنية بطاريات السيليكون-الكربون للحفاظ على نحافة الجهاز رغم السعة الكبيرة للبطارية، ولم يكشف المصدر عن تفاصيل تتعلق بسرعة الشحن أو أبعاد الهاتف أو مواصفات الكاميرات أو قياسات الشاشات.

Find N2

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف قد يحمل اسم Find N7، مع مفصلة محسنة تقلل من ظهور تجعد الشاشة، على غرار ما قدمته الشركة في أجهزتها القابلة للطي السابقة.

ويأتي هذا التوجه في وقت يزداد فيه اهتمام الشركات بالهواتف القابلة للطي ذات التصميم العريض، الذي يوفر شاشة داخلية أقرب إلى الأجهزة اللوحية مقارنة بالتصميمات الطويلة المستخدمة في بعض الهواتف المنافسة، ويتوقع أن يقدم هذا التصميم تجربة أفضل لمشاهدة الفيديو والألعاب وتعدد المهام.

وكانت هواوي قد دخلت هذا المجال بهاتفها Pura X Max، فيما تشير تقارير إلى أن سامسونج تستعد لإطلاق جيل جديد من هواتفها القابلة للطي بتصميم مشابه، كما يشاع أن أول هاتف قابل للطي من آبل سيعتمد أيضا على هذا المفهوم.

أوبو هاتف قابل للطي هواتف أوبو

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