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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن.. إسقاط 4 صواريخ إيرانية بعد اختراق المجال الجوي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي
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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، فجر الاثنين، نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وإسقاط أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من الأراضي الإيرانية، مؤكدة أن العملية نفذت بكفاءة عالية ولم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن عملية الاعتراض جاءت في إطار الإجراءات الدفاعية الهادفة إلى حماية سيادة المملكة والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة المجال الجوي الأردني.

وأوضح المصدر أن فرق سلاح الهندسة الملكي باشرت التعامل مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وفق البروتوكولات الفنية والأمنية المعتمدة، مع تأمين المناطق المتضررة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان والممتلكات.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تواصل رفع مستوى الجاهزية ومراقبة التطورات الإقليمية على مدار الساعة، مشدداً على أن أي محاولة لانتهاك الأجواء الأردنية أو المساس بسيادة المملكة ستُواجه بإجراءات حاسمة وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

كما دعا المصدر المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية للحصول على المعلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة، حفاظاً على دقة المعلومات وسلامة الرأي العام

القوات المسلحة الأردنية إسقاط أربعة صواريخ إيران المجال الجوي الأردني الأردن

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