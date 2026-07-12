رابط التقدم بتنسيق الثانوى والبكالوريا وخطوات التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي

بالتزامن مع إعلان تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2026/2027 في عدد كبير من المحافظات، يزداد اهتمام طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور بالتعرف على خطوات التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي، وآلية تسجيل الرغبات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد اعتماد درجات القبول بكل محافظة.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لفتح باب التنسيق الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، حيث يتم تسجيل الرغبات إلكترونيا وفقا للحد الأدنى المعلن للقبول في كل محافظة، مع إمكانية اختيار نظام الدراسة بين الثانوية العامة والبكالوريا المصرية، بحسب ما أتاحته الوزارة.

رابط التقدم بتنسيق الثانوى والبكالوريا

التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2026/2027

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقديم للصف الأول الثانوي يتم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي للوزارة، باستخدام البريد الإلكتروني المدرسي الموحد الخاص بالطالب، مؤكدة ضرورة تفعيل الحساب قبل بدء تسجيل الرغبات.

كما أتاحت الوزارة إمكانية التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومدارس التعليم والتدريب المزدوج، ومراكز التميز، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.

خطوات تفعيل البريد الإلكتروني الموحد

شددت الوزارة على أهمية تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب قبل بدء التنسيق، وذلك من خلال:

الدخول إلى منصة إنشاء البريد الإلكتروني الموحد.

إدخال الرقم القومي وكود الطالب.

استكمال البيانات المطلوبة.

تفعيل الحساب باستخدام رمز التحقق المرسل إلى البريد الإلكتروني البديل.

في حالة نسيان كلمة المرور يمكن استعادتها من خلال خدمة "نسيت كلمة المرور" المتاحة على الموقع.

خطوات التقديم الإلكتروني للصف الأول الثانوي

بعد تفعيل البريد الإلكتروني، يمكن للطالب تسجيل رغباته من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني باستخدام البريد الإلكتروني الموحد وكلمة المرور.

تسجيل الدخول ومراجعة البيانات الشخصية.

اختيار خدمة التنسيق الإلكتروني.

تحديد نوع التعليم.

اختيار المديرية التعليمية والإدارة التعليمية.

اختيار المدرسة المراد الالتحاق بها.

ترتيب الرغبات وفقا للحد الأدنى للقبول المعلن بالمحافظة.

حفظ الطلب وطباعة استمارة التقديم بعد الانتهاء من التسجيل.

رابط التقدم بتنسيق الثانوى والبكالوريا

شروط تسجيل الرغبات

أكدت الوزارة أن اختيار المدرسة يجب أن يكون وفقا للحد الأدنى المعتمد للقبول في المحافظة، مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي ومحل الإقامة المثبت في بيانات الطالب.

كما أوضحت أنه لن يتم قبول أي ملفات ورقية داخل المدارس قبل الانتهاء من التسجيل الإلكتروني وطباعة استمارة التقديم من الموقع الرسمي.

موعد التقديم للصف الأول الثانوي

بدأت بعض المديريات التعليمية إعلان مواعيد التقديم الإلكتروني، حيث تنطلق عملية التسجيل في عدد من المحافظات اعتبارا من السبت 11 يوليو، وتستمر لمدة 19 يوما، على أن تعلن باقي المحافظات مواعيد التقديم وفقا للجداول الزمنية التي تحددها كل مديرية تعليمية.

المحافظات التي أعلنت تنسيق الثانوية العامة

اعتمدت حتى الآن 20 محافظة درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام، وهي:

القاهرة.

الجيزة.

الإسكندرية.

القليوبية.

الشرقية.

الغربية.

المنوفية.

البحيرة.

الفيوم.

بني سويف.

المنيا.



أسيوط.

قنا.

الأقصر.

أسوان.

بورسعيد.

السويس.

مطروح.

شمال سيناء.

جنوب سيناء.

رابط التقدم بتنسيق الثانوى والبكالوريا

ومن المنتظر أن تعلن المحافظات المتبقية، وهي الدقهلية، وسوهاج، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، ودمياط، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، درجات تنسيق القبول خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لبدء التقديم الإلكتروني للطلاب.