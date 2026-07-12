تعليم المنيا: لا شكاوى أو حالات غش في امتحانات الثانوية العامة

أعلنت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، انتظام سير امتحانات الثانوية العامة، اليوم، بجميع اللجان على مستوى المحافظة، مؤكدة عدم رصد أي شكاوى أو معوقات أو حالات غش خلال متابعة أعمال الامتحانات.

وأوضحت غرفة العمليات في بيان لها اليوم، أن طلاب النظام الحديث أدوا امتحان مادة الرياضيات البحتة، وسط أجواء هادئة وانتظام كامل داخل اللجان، مشيرة إلى أن المتابعة المستمرة لم ترصد أي مشكلات من شأنها التأثير على سير الامتحانات.

وأضافت أن طلاب النظام القديم أدوا امتحانات الرياضيات البحتة، وعلم النفس والاجتماع، والأحياء، وسط التزام كامل بالإجراءات المنظمة للعمل داخل اللجان، مع استمرار التنسيق بين غرفة العمليات والإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم بالمنيا استمرار المتابعة الميدانية لجميع اللجان حتى انتهاء امتحانات الثانوية العامة، لضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، بما يحقق انتظام العملية الامتحانية داخل جميع اللجان على مستوى المحافظة