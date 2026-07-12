خلافات أسرية تتحول إلى جريمة .. التفاصيل الكاملة لمقتل زوجة وإصابة والدها بطعنات في ملوي المنيا

ينشر " صدى البلد" التفاصيل الكاملة لمصرع ربة منزل متأثرة بإصابتها بطعنات نافذة، فيما أُصيب والدها بإصابات بالغة دخل على إثرها في غيبوبة، وذلك في واقعة أثارت حالة من الحزن والصدمة بين أهالي مدينة ملوي جنوب المنيا.

خلافات أسرية

فقد كشفت التحريات الأولية أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات أسرية بين المجني عليها وزوجها، بعد إقامة الزوجة دعوى خلع، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الخلافات بين الطرفين.

احداث الواقعة

ووفقًا للمعلومات الأولية، تعرضت المجني عليها للاعتداء باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن وفاتها في مكان الحادث، بينما أصيب والدها بطعنات خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث يخضع للرعاية الطبية في حالة حرجة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن زوج المجني عليها هو المشتبه في ارتكاب الواقعة، لقيام المجني عليها برفع دعوى خلع ضدة.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع سيدة وإصابة والدها بإصابات متفرقة بالجسم.

وكشفت المعلومات الأولية أن المجني عليها كانت اقامت دعوى خلع ضد زوجها، فيما ترجح التحريات الأولية أن الخلافات بينهما كانت وراء وقوع الجريمة التي شهدها حي جنوب مدينة ملوي.

وأسفر الاعتداء عن وفاة الزوجة في موقع الحادث، بينما جرى نقل والدها إلى المستشفى التخصصي في حالة حرجة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

وباشرت فرق البحث الجنائي أعمال المعاينة، واستمعت إلى أقوال عدد من الشهود، وفرضت كردونًا امنيا بمحيط الواقعه، كما تم جمع الأدلة وفحص ملابسات الواقعة للوقوف على تفاصيلها كاملة، في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق مباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استكمال التحريات لتحديد جميع ملابسات الجريمة ودوافعها.