بعد القبض على المتسبب في حادث شقيقها.. نهى صالح: يا رب القصاص منه

علقت الفنانة نهي صالح على خبر إلقاء القبض على المتهم في وفاة شقيقيها، معبرة عن شعورها بالارتياح عقب هذه الخطوة، ومؤكدة ثقتها في أن العدالة ستأخذ مجراها.

وكتبت نهي صالح عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: «أخيرًا هقدر أنام.. يا رب القصاص منه في الدنيا والآخرة، زي ما قهر قلبي ويتّم عياله، أنا محسّتش باليُتم إلا لما خالد راح مني، حسبي الله ونعم الوكيل».

نهى صالح تعلن وفاة شقيقها

وفي 20 يونيو الماضي، أعلنت الفنانة نهى صالح وفاة شقيقها، ناعية إياه برسالة مؤثرة طالبة من جمهورها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت نهى صالح عبر حسابها بـ إنستجرام: يا حبيبي يا حتة من قلبي يا أخويا الوحيد يا عمري كله ونبي ما تمشي ونبي خليك، ابتلاء ونبي يا رب مش هقدر عليه ونبي يا رب وجعه، أنا بحبه ده أخويا الوحيد يا رب أسعد أيامه النهاردة، بحبك بحبك أخويا الوحيد بكتب له عزاء بإيدي مع السلامة يا عمري كله مع السلامة يا خالد يا سيد الرجالة.