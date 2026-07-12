الصين تخصص 5.88 مليون دولار للإغاثة من الإعصار "بافي" في مقاطعتي فوجيان وتشجيانج

خصصت وزارة المالية ووزارة إدارة الطوارئ الصينيتان، بشكل مشترك 40 مليون يوان (حوالي 5.88 مليون دولار أمريكي) من الأموال المركزية المخصصة للإغاثة من الكوارث الطبيعية، وذلك لدعم جهود الإنقاذ الطارئ والإغاثة من الكوارث في مقاطعتي فوجيان وتشجيانج بعد تأثيرات الإعصار "بافي".

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم /الأحد/ أن إعصار "بافي" القوي جلب أمطارا غزيرة إلى بعض المناطق الساحلية الشرقية في الصين، ما أدى إلى حدوث فيضانات شديدة وحالات طارئة أخرى مرتبطة بالكوارث.

وذكرت وزارة المالية الصينية، أن الأموال ستستخدم لدعم عمليات الطوارئ لمكافحة الفيضانات والاستجابة للإعصار، مع إعطاء الأولوية لإجلاء وإعادة توطين السكان المتضررين واتخاذ تدابير طارئة للقضاء على المخاطر المباشرة على السلامة وإجراء عمليات التفتيش والمعالجة للكوارث الثانوية المحتملة وغيرها من جهود الإغاثة العاجلة من الكوارث.