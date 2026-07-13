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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يعلن توقيف سفينتين في مضيق هرمز ويتهم أمريكا بتهديد الملاحة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، الاثنين، أن قواته البحرية نفذت عملية لإيقاف سفينتين في مضيق هرمز، متهماً إياهما بانتهاك قواعد الملاحة بعد إطفاء أنظمة التعريف الخاصة بهما وسلوك مسار وصفه بـ"غير القانوني"، ما قال إنه شكل خطراً على حركة السفن في الممر البحري الحيوي.

وأضاف الحرس الثوري أن الجيش الأمريكي حرض السفينتين على القيام بهذه التحركات، متهماً واشنطن بتصعيد التوتر في مضيق هرمز، كما وصف الضربات الأمريكية الأخيرة على قواعد ساحلية إيرانية بأنها "عدوان" يكشف ما اعتبره "الطبيعة المتوحشة" للولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلن الحرس الثوري إطلاق موجة جديدة من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه أهداف في المنطقة، وذلك عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع في وسط وجنوب إيران واستمرت لساعات.

في المقابل، أكدت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن قوات الحرس الثوري أطلقت النار على سفن تجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية اعترضت صاروخ كروز إيرانياً وطائرة مسيّرة هجومية كانت تشكل تهديداً للملاحة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تنفيذ ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية، فيما أوضحت "سنتكوم" أن العمليات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على استهداف السفن التجارية وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسط تصاعد غير مسبوق في المواجهة العسكرية بين الجانبين.

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