المجلس القومي للمرأة يهنئ منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بالأولمبياد

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، ونيابة عن عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بالأولمبياد الخاص المصري، بمناسبة تتويجه بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم لكرة القدم الموحدة للأولمبياد الخاص، التي استضافتها العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذا الإنجاز يعكس ما تتمتع به المرأة المصرية من إرادة وعزيمة وقدرة على التميز، مشيدة بالأداء المشرف والروح القتالية التي قدمتها لاعبات المنتخب طوال منافسات البطولة، ومؤكدة أن هذا النجاح يجسد ثمار جهود الدولة المصرية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجال الرياضي.

وأضافت أن هذا التتويج يمثل مصدر فخر لكل المصريين، ويضاف إلى سجل الإنجازات التي تحققها بطلات مصر، متمنية للاعبات والجهاز الفني دوام النجاح والتوفيق وتحقيق المزيد من البطولات.

وكان منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على منتخب كندا في الدور نصف النهائي، قبل أن يواجه منتخب ناميبيا في المباراة النهائية، التي انتهت بالتعادل السلبي، ليحسم منتخب ناميبيا اللقب بركلات الترجيح، ويحصد المنتخب المصري المركز الثاني والميدالية الفضية.

وضمت قائمة المنتخب اللاعبات: ندى سيد، روان وليد، فاطمة طارق، هاجر محمد، تسنيم أحمد، وأسماء السيد، إلى جانب اللاعبات الشريكات: وفاء ربيع، جنة أحمد، شيماء علي، سلمى كرم، وزهرة علاء، ويقود المنتخب الدكتور إكرامي الجمال مديرًا فنيًا، والكابتن عفاف عزت مدربة للفريق