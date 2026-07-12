قومي المرأة يثمن جهود الشباب والرياضة في دعم مشاركة منتخب مصر للسلاح سيدات ببطولة العالم

توجه المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص الشكر والتقدير إلى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، لحرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم اللازمة بما يسهم في مشاركة منتخب مصر للسلاح سيدات في بطولة العالم للسلاح المقرر إقامتها بمدينة هونج كونج خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو 2026.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذه الجهود تعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم وتمكين الفتيات والشابات في مختلف المجالات، ومن بينها المجال الرياضي، وتعزيز فرص تمثيل المرأة المصرية بصورة مشرفة في المحافل الدولية.

كما أعربت رئيسة المجلس عن تقديرها للدكتورة إنجي منصور، مدير إدارة الموارد البشرية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب ورئيس مؤسسة «لبلدنا للتنمية المجتمعية»، مثمنةً اهتمامها بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تشجيع الفتيات والشابات وإبراز النماذج النسائية المتميزة.

واختتمت بتمنياتها لبطلات منتخب مصر للسلاح بالتوفيق وتحقيق نتائج مشرفة تليق باسم مصر ومكانتها.