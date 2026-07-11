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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي للمرأة يشارك في معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بالساحل الشمالي

معرض ديارنا
معرض ديارنا
أمل مجدى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يشارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة التنموية مع مبادرة "إبداع من مصر" التابعة لـ بنك الإسكندرية.

يُقام المعرض تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بمنطقة مارينا 4 بالساحل الشمالي، خلال الفترة من 1 يوليو حتى 31 أغسطس، بهدف دعم التمكين الاقتصادي للأسر المنتجة وتسويق المنتجات اليدوية والتراثية.

وتأتي مشاركة المجلس من خلال عرض مجموعة متنوعة من المنتجات اليدوية المتميزة التي تقدمها سيدات من محافظتي القاهرة والإسكندرية، ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وتضم المعروضات أعمال الرسم على الخشب، ومشغولات الكروشية، والإكسسوارات المصنوعة من خرز النول، ومنتجات المكرمية، وغيرها من الحرف اليدوية التي تعكس مهارة وإبداع المرأة المصرية.

وتستهدف مشاركة المجلس دعم الحرفيات وتسويق منتجاتهن، وفتح آفاق جديدة للوصول إلى الأسواق، بما يسهم في تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الحرف التراثية واليدوية، والحفاظ على الموروث الثقافي المصري من خلال تطوير وتسويق المنتجات الحرفية ذات الجودة العالية.

القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة المرأة ديارنا المصرية

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