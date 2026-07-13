حسام حسن يكشف الأسرار.. سبب تأخر هيثم حسن ويحسم الجدل حول صلاح وشوبير ومرضه

كشف الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، العديد من الكواليس والأسرار لأول مرة، متحدثًا عن سبب تأخر مشاركة هيثم حسن وحقيقة علاقته بمحمد صلاح، وأسباب ثقته في مصطفى شوبير، ورأيه في إمام عاشور ومحمد هاني، كما تحدث عن حالته الصحية بعد إجراء قسطرة وتركيب ثلاث دعامات، وكشف تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى جانب كواليس حديثه الحماسية مع اللاعبين بين شوطي مباراة نيوزيلندا في كأس العالم.

حسام حسن: بختار اللاعب اللي يعمل أكتر من حاجة.. وده سبب تأخر مشاركة هيثم حسن

قال الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر: “بختار اللاعب اللي يعمل أكتر من حاجة.. إمام عاشور كان بيهاجم كويس، ويدافع، وعنده الاختراق كمان.”

وتابع: “هيثم حسن عنده أكتر من جنسية، وكنت متابعه ضمن اللاعبين متعددي الجنسيات.. وإبراهيم كلم والده وكلمه، وقلت له إن منتخب مصر كبير، ولو جيت هتزود المنتخب.. وموصلتش له رسالة إن إحنا عايزينك، فهيجي مرتاح، ولازم يتعب.. الورق بتاعه كانت الإجراءات لسه مخلصتش، وده سبب تأخر مشاركته.. هو لاعب مؤدب، واللعيبة بتحبه.”

حسام حسن: زيكو قمة في الأخلاق وبار بوالدته.. وهو اللي شايل بيته

قال الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر: “زيكو كنت متابعه من زمان، وحسيت إنه ليه لأ.. والمكان اللي أنا فيه لو مبتقيش ربنا في الاختيار، ربنا هيحاسبني.. واخترت اللي أنا حاسس إنه يستحق.”

وأضاف: “محمد حمدي وإسلام عيسى كانوا هيفرقوا كتير، لكن الإصابة بعدتهم.. وإصابة إسلام عيسى كانت صدمة قبل المونديال، ووقتها شوفت إن زيكو هو الأنسب.. زيكو ده قمة في الأخلاق، وبار بوالدته جدًا، وهو اللي شايل بيته، وأمه بتشتغل شغل بسيط جدًا.”

حقيقة توتر العلاقة بين محمد صلاح وحسام حسن.. أول رد من العميد

قال الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر: "الكلام عن توتر العلاقة مع محمد صلاح من البداية غير صحيح."

وأضاف: “اللي بيتقال عني إني عصبي مش صح.”

وتابع: “أول ما مسكنا المنتخب كان فيه انتقادات، وكان فيه محاولات لعمل إسفين وعرقلة.. وأول حاجة اتقالت إن فيه مشكلة مع صلاح.. لو مفيش قناعة واحترام مع صلاح أو أي لاعب، مش هيقدم.. صلاح لاعب ذكي، واتعامل معايا من أول يوم، وعنده احترام في كل حاجة، سواء في المواعيد أو الفندق.. اللعيبة بتحبه ودمه خفيف، وفيه توافق بيني وبينه.”

رد فعل حسام حسن على أخطاء محمد هاني.. وحقيقة مجاملة شوبير

كشف الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن رد فعله على أخطاء محمد هاني في بطولة كأس العالم، وأسباب ثقته في الحارس مصطفى شوبير.

وقال: “أنا مقتنع بمحمد هاني جدًا جدًا.. واستفدت منه، وفي المركز اللي بيلعب فيه كويس جدًا.. وهو بيسمع الكلام فعلًا.. وقلت له: هايل، ووارد يغلط.. وطول الماتش كان كويس، ومش صح إني أكسره قدام زمايله.. اللعيبة اتظلمت، وأساسيات الكورة ما اتعملتش لهم وهم ناشئين.”

وأضاف: “عندي ثقة في مصطفى شوبير، وعايزه يبقى كويس، وبيطور من نفسه، ومثقف.. ومختارتوش مجاملة.. حمزة عبد الكريم عنده إمكانيات كويسة، وكنت متابعه من كأس العالم للشباب.. وروحت للشباب علشان مستقبل المنتخب.”

حسام حسن: محظوظين بالرئيس

قال الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر: “لقائي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلاني أحس إننا محظوظين.. وعنده فكر، وعايز يطور، وعايز يستثمر اللي حصل ويعمله مشروع، ويساند النموذج المصري، سواء المدرب أو اللاعب.”

حسام حسن: عملت قسطرة وركبت 3 دعامات

كشف الكابتن حسام حسن مفاجأة من العيار الثقيل، قائلًا :“عملت عمليتين.. وقسطرة وركبت 3 دعامات خلال الفترة الأخيرة.. وكنت عامل نفسي مش شايف الانتقادات، والحقيقة كنت شايف.. وكانوا بيشككوا إني مش عارف حاجة في الكورة.. ويتقال إني بجامل، والحقيقة كنت حاطط ربنا رقم واحد.. بحب الانتقادات وأستفيد منها، لكن اللي حصل إنهم قالوا إني مليش في الكورة.”

"زعقت واديتهم 5 دقائق".. حسام حسن يكشف كواليس حديثه مع اللاعبين بين شوطي مباراة نيوزيلندا

قال الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر: “أشكر لعيبتي، وفخور بيهم، ودول من الشعب المصري.. وفكرت اللاعبين باللي اتفقنا عليه في الراحة بين الشوطين في ماتش نيوزيلندا.. وقلت لهم: كنت حاسس إنكم هتهدوا.. وقلت لهم قدامكم خمس دقائق من الشوط التاني.. هفرّق معاكم، والكلام لأي حد.. وقعدت أزعق.. وعندهم تحمل مسؤولية.”

وتابع: “بين شوطي ماتش نيوزيلندا كلمت اللعيبة، وشوفت إن الرتم بتاعنا مش هو اللي كنا عليه.. وكان فيه أخطاء كتيرة، والاستحواذ مكنش كويس.. مكنتش بقول اسم الدول، وكنت بقول المنافس، ولا اسم اللاعب، وكنت بقول اللاعب رقم 10 مثلًا.. الأجيال دي كلها اتظلمت، لأن أهاليهم مكنوش بيدوهم الثقة.”

حسام حسن: مكنتش راضي عن نتيجة مباراة بلجيكا.. والمدربون السابقون سبب أزمة الثقة

قال الكابتن حسام حسن: “كان لينا ضربة جزاء 100% في ماتش بلجيكا، ومكنتش راضي عن نتيجة المباراة.. والمدربين السابقين هما السبب في إن اللاعبين معندهمش ثقة.. واللاعب المصري ذكي وعنده حلول.”

وأضاف: “الانتماء للشعب المصري، خصوصًا عند الأطفال، زاد.. وكمان اسم مصر بقى له قيمة في الوطن العربي وأوروبا.”