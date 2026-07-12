نجمة تحمل اسمه.. كرم بورسين يحظى بتكريم خاص في أذربيجان

حظي النجم التركي كرم بورسين بتكريم مميز خلال زيارته إلى العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث تم الكشف عن نجمة تحمل اسمه في ممشى المشاهير بمركز «Sea Breeze»، وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت.

وجاء تكريم كرم بورسين تقديرًا لمسيرته الفنية والشعبية الواسعة التي يتمتع بها داخل تركيا وخارجها، إذ أُزيح الستار عن النجمة التي تحمل اسمه خلال مراسم خاصة، لينضم إلى قائمة الشخصيات التي نالت هذا التكريم.

وشهدت لحظة الكشف عن النجمة أجواء احتفالية مميزة، بحضور عدد كبير من محبي كرم بورسين الذين حرصوا على التواجد ومشاركة نجمهم المفضل هذه اللحظة، كما التقط الفنان التركي الصور التذكارية مع جمهوره وتبادل معهم التحية.

وسرعان ما انتشرت صور ومقاطع فيديو من مراسم التكريم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر جمهور كرم بورسين عن سعادتهم بهذه الخطوة، مؤكدين أن حصوله على نجمة تحمل اسمه يعكس الانتشار الكبير الذي حققه خلال السنوات الماضية ونجاحه في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة في العديد من الدول.

ولم تقتصر زيارة كرم بورسين إلى باكو على مراسم التكريم فقط، إذ تزامنت الزيارة مع مشاركته ضيف شرف في فعالية نظمتها الرابطة الدولية للملاكمة «IBA».

وشهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة من مجالات مختلفة، من بينها الرياضة والفن وقطاع الأعمال، وسط اهتمام إعلامي واسع بالحدث.

وخطف كرم بورسين الأنظار خلال ظهوره في الفعالية، حيث حظي باهتمام الحضور ووسائل الإعلام، كما تفاعل مع المشاركين في الأمسية التي جمعت عددًا من الشخصيات من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا التكريم ليضيف محطة جديدة إلى مسيرة كرم بورسين، الذي استطاع أن يحقق شهرة واسعة بفضل أعماله الفنية، إلى جانب حضوره اللافت في العديد من الفعاليات الدولية، ليواصل تعزيز مكانته كواحد من أبرز النجوم الأتراك المعروفين على نطاق واسع خارج