البابا تواضروس يستقبل مجموعة من خدام كنيسة مارمرقس في بوسطن

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من شباب وخدام إيبارشية نيويورك ونيو إنجلاند، برفقة القس مارك شاروبيم والقس مايكل أرتين والدياكون أبرآم، في بداية زيارتهم الخدمية إلى مصر. حيث من المنتظر أن يقدم الخدام خلال زيارتهم عددًا من الخدمات التعليمية والتوعوية في عدد من الكنائس بالمناطق الأكثر احتياجًا.

عبّر قداسة البابا عن سعادته بحماس الشباب واستعدادهم للخدمة، وحرص على الاستماع إلى أسئلتهم وانطباعاتهم عن الزيارة الأولى لمصر.

تم ترتيب برنامج خدمة مجموعة بوسطن في مصر، من خلال مكتب "HIGH"، وهو المكتب المعني بالتنسيق الخدمي بين إيبارشيات المهجر والمناطق المحتاجة في مصر. وهو المكتب الذي أُنشئ بقرار صدر عن المجمع المقدس في مارس من عام ٢٠٢٤، ويحمل اسم HIGH، اختصارًا لعبارة:

Hands in God’s Hand.