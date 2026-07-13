الإجازة بتضيع في الموبايل.. تحرك برلماني عاجل لإطلاق خطة قومية لاكتشاف الموهوبين

تقدمت النائبة هبة غالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن إطلاق خطة قومية شاملة لاكتشاف ورعاية الموهوبين في مختلف المجالات.

وحذرت “ غالي” في طلبها من إهدار الإجازات الدراسية، أمام شاشات الهواتف المحمولة، بما يحرم الأطفال والشباب من استثمار أوقاتهم في تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم.

الإجازة الصيفية فرصة لاكتشاف القدرات الإبداعية

وأكدت عضو النواب أن الإجازة الصيفية تمثل فرصة حقيقية لاكتشاف القدرات الإبداعية لدى النشء، إلا أن غياب البرامج المنظمة والأنشطة الجاذبة يدفع كثيرًا من الأطفال إلى قضاء ساعات طويلة في استخدام الهواتف والألعاب الإلكترونية، الأمر الذي يؤثر سلبًا على تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

وطالبت بوضع خطة قومية عاجلة بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، تستهدف اكتشاف الموهوبين في مختلف المحافظات، وتوفير برامج تدريبية وثقافية ورياضية وفنية تتيح لهم تنمية مواهبهم، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة ودعم مسيرة التنمية.