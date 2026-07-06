متحف الأقصر للفن يفتح باب المشاركة في أنشطة الإجازة الصيفية

أعلن متحف الأقصر للفن المصري القديم عن فتح باب المشاركة في أنشطة الإجازة الصيفية، التي ينظمها القسم التعليمي بالمتحف.

أوضحت إدارة متحف الأقصر للفن المصري القديم، أننا تستهدف الأنشطة للأطفال والنشء من سن 5 إلى 18 عامًا، وتتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات التعليمية والتثقيفية والتوعوية والتفاعلية المستلهمة من الحضارة المصرية القديمة، في تجربة ممتعة ومبسطة تناسب مختلف الفئات العمرية.



تابعت إدارة المتحف، أن الأنشطة تشمل ورشًا فنية، وجلسات حكي، وألعابًا تعليمية، وجولات إرشادية داخل المتحف، بهدف التعرف على تاريخ مصر القديمة وتراثها الحضاري بأسلوب شيق وجذاب.



متحف الأقصر

ويعتبر متحف الأقصر من اجمل المتاحف المصرية لوقوعه على الضفة الشرقية لنهر النيل فهو يزين كورنيش النيل في وسط محافظة الأقصر.



يتكون المتحف من 5 قاعات للعرض وهم القاعة الأولى الاساسية ، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني كما يعرض 3000 قطعة اثرية ويحتوي على مثلهم محفوظين داخل المخازن المتحفية به.

ومن أهم القطع المعروضة بالمتحف تمثال من الشست الأخضر يصور الملك تحتمس الثالث وهو شاب، وتمثال فريد من المرمر للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال من حجر الكوارتز للملك أمنحتب الثالث واقفًا، ولوحة رائعة للملك كاموس، وتعد من الآثار النادرة التي يزخر بها المتحف، ومومياء الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشر.