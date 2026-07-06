قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
داليا الحزاوي: امتحان الكيمياء أصاب طلاب الثانوية العامة بالإحباط.. فيديو
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
سعر الذهب عيار 21 الآن
بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026
هل موت الفجأة دلالة على سوء الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
ارتفاع عدد ضحايا موجة الحر في نيوجيرسي إلى 25 شخصا
بشرى لحديثي الزواج والشباب.. الإسكان تعلن طرح وحدات خلال ساعات
ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط
بعد اكتمال نصف مقاعد ربع النهائي.. المغرب يواصل كتابة التاريخ وفرنسا وإنجلترا والنرويج تحجز بطاقات العبور.. وترقب لمواجهة مصر والأرجنتين
بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم
أول إجازة رسمية مقبلة في يوليو 2026.. كم يوم متبقي؟
حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة؟.. الإفتاء توضح التصرف الصحيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف الأقصر للفن يفتح باب المشاركة في أنشطة الإجازة الصيفية

متحف الأقصر للفن المصري القديم
متحف الأقصر للفن المصري القديم
محمد الاسكندرانى

أعلن متحف الأقصر للفن المصري القديم عن فتح باب المشاركة في أنشطة الإجازة الصيفية، التي ينظمها القسم التعليمي بالمتحف.
أوضحت إدارة متحف الأقصر للفن المصري القديم، أننا تستهدف الأنشطة للأطفال والنشء من سن 5 إلى 18 عامًا، وتتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات التعليمية والتثقيفية والتوعوية والتفاعلية المستلهمة من الحضارة المصرية القديمة، في تجربة ممتعة ومبسطة تناسب مختلف الفئات العمرية.


تابعت إدارة المتحف، أن الأنشطة تشمل ورشًا فنية، وجلسات حكي، وألعابًا تعليمية، وجولات إرشادية داخل المتحف، بهدف التعرف على تاريخ مصر القديمة وتراثها الحضاري بأسلوب شيق وجذاب.


متحف الأقصر 

 

ويعتبر متحف الأقصر من اجمل المتاحف المصرية لوقوعه على الضفة الشرقية لنهر النيل فهو يزين كورنيش النيل في وسط محافظة الأقصر.


يتكون المتحف من 5 قاعات للعرض وهم القاعة الأولى الاساسية ، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني كما يعرض 3000 قطعة اثرية ويحتوي على مثلهم محفوظين داخل المخازن المتحفية به.

ومن أهم القطع المعروضة بالمتحف تمثال من الشست الأخضر يصور الملك تحتمس الثالث وهو شاب، وتمثال فريد من المرمر للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال من حجر الكوارتز للملك أمنحتب الثالث واقفًا، ولوحة رائعة للملك كاموس، وتعد من الآثار النادرة التي يزخر بها المتحف، ومومياء الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشر.

متحف الأقصر للفن متحف الأقصر للفن المصري القديم أنشطة الإجازة الصيفية الأقصر متحف الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الحماية الاجتماعية

الرئيس السيسي يصدق على زيادات جديدة وعلاوات للموظفين.. التفاصيل وموعد الصرف

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

موجة حر

الصيف الحقيقي بدأ.. موجة حر غير مسبوقة وتحذيرات عاجلة

مباراة مصر والأرجنتين

قناة مجانية مفتوحة للمشاهدة.. موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

ميسي

هل يغيب ميسي عن مباراة الأرجنتين ضد مصر فى دور الـ16 بكأس العالم؟

إكسترا نيوز

طرح 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار.. موعد التقديم والشروط

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول الرواتب

موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وجدول الرواتب

ترشيحاتنا

العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 6 يوليو 2026: سماع كلمات مُطمئنة

أكواب الكوكيز الباردة

حضريها لأطفالك في البيت.. طريقة عمل أكواب الكوكيز الباردة

الكوسة بالبشاميل

سر نجاح الكوسة بالبشاميل.. خطوات تضمن لك أفضل نتيجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد