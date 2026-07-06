دار الكتب تطلق برنامجا ثقافيا خلال الصيف.. تفاصيل

قالت رشا أحمد مدير قاعة الموسيقى بدار الكتب إن الدار ليست مخزنا للكتب، وهدفهم إبعاد الأولاد عن العزلة التى تأخذهم إليها الشاشات والموبايلات.

وأضافت رشا أحمد صباح الخير يا مصر، عبر برنامج على القناة الأولى، أن هدف البرنامج الثقافى الذى تطلقه دار الكتب متكامل والورش ستكون متعلقة بالموسيقى وتعليم الخط العربي.

وأوضحت أن الاشتراك سيكون من خلال صفحتهم، كما سيتم توضيح كل التفاصيل عليها، والورش ستكون من خلال اساتذه متخصصين، وستقبل الأطفال من الابتدائي للثانوى.

وأشارت إلى أنه سيكون هناك ورش لاعادة التدوير سيقوم بها بنتين وولد من ذوى اللهمم.

وبينت انه سيكون من ضمن البرنامج ورشة للعلاج بالموسيقى وهدفها تفريغ الطاقات السلبية وتقليل التوتر وتحسين تعامل الاطفال مع الناس.

وكشفت عن أن الورش ستكون كل يوم اثنين بداية من اليوم خلال شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر على مدار الصيف.